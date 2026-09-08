Татарстан примет участие в двух межрегиональных хоккейных турнирах Приволжья

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В сентябре и октябре текущего, 2026 года спортсмены Татарстана представят республику на двух межрегиональных хоккейных турнирах, проходящих под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Сначала, с 21 по 25 сентября, в столице Чувашии Чебоксарах состоится IV Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею «Хоккей для всех» среди команд регионов Приволжья. К участию приглашаются детско-юношеские команды, выступающие в следж-хоккее и хоккее для незрячих.

Предполагается, что Татарстан выставит на эти состязания команду по следж-хоккею в составе 11 спортсменов в возрасте от семи до 16 лет.

Данный турнир способствует популяризации адаптивного хоккея, созданию условий для занятий спортом детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграции в спортивную жизнь региона, отмечают авторы идеи.

Позднее, с 29 сентября по 3 октября, в городе Кирово-Чепецке Кировской области будет организован Межрегиональный турнир по хоккею среди команд девушек «Хрустальная Тиара». Республику Татарстан на нем представит женская команда «Икар», в составе которой – спортсменки из Казани, Черемшанского, Азнакаевского, Елабужского и Заинского районов РТ.

В 2023 и 2024 годах команда «Икар» занимала четвертое место, а в 2025-м завоевала бронзовые медали. Выступление на предстоящем турнире ставит целью закрепить достигнутый результат и продолжить развитие женского хоккея в республике.

Оба турнира направлены на развитие детского и юношеского хоккея, поддержку адаптивного спорта и укрепление спортивных связей между регионами, добавили в профильном ведомстве.