В Татарстане начнут компенсировать половину стоимости дров бойцам спецоперации

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В Татарстане начнут предоставлять компенсацию в размере 50% расходов на дрова участникам специальной военной операции и членам их семей. Соответствующее постановление Кабинета министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Помимо участников и ветеранов специальной военной операции, а также членов их семей, претендовать на компенсацию могут принимавшие участие в отражении вооруженного вторжения на территорию России и вооруженных провокаций на российской границе, а также бывшие бойцы Донецкой и Луганской народных республик (начиная с 11 мая 2014 года, дня проведения референдумов о самоопределении) вместе с членами их семей.

Речь идет о проживающих по месту жительства в домах, не имеющих центрального отопления либо индивидуального отопления от отопительных газовых приборов и электроотопительных установок. Компенсации подлежат расходы на приобретение дров в объеме, не превышающим 10 куб. метров в год на домохозяйство.

При этом родственники вправе рассчитывать на компенсацию не только в случае гибели военнослужащего или добровольца либо его пропажи без вести или признания безвестно отсутствующим, но и в случае его смерти после увольнения с военной службы, если она наступила из-за увечья или болезни, полученных в связи с участием в спецоперации или упомянутых выше иных категориях боевых действий.

В качестве членов семьи бойца рассматриваются: его супруг или супруга; дети младше 18 лет (включая рожденных после смерти отца – при установлении факта отцовства); дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до совершеннолетия, дети до 23 лет, учащиеся очно; совместно проживающие (или совместно проживавшие на момент смерти) родители; лица, находящиеся (либо находившиеся на момент смерти) на иждивении.

Для получения компенсации у заявителя не должно быть непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, образовавшейся в течение последних трех лет.

Принимать решения о предоставлении или непредоставлении компенсаций будут отделения Республиканского центра материальной помощи (компенсационных выплат) по месту жительства заявителя.

Основаниями для прекращения предоставления компенсации определены: снятие заявителя с регистрационного учета в помещении, не имеющего центрального отопления либо индивидуального отопления от отопительных газовых приборов и электроотопительных установок; наличие в доме центрального отопления или индивидуального отопления от отопительных газовых приборов и электроотопительных установок; появление непогашенной задолженности по оплате ЖКХ; непредоставление необходимых документов.