В Казани впервые прозвучат «Голоса Победы»

Афиша: Минкультуры РТ

В Год единства народов России столица Татарстана впервые примет очный этап Национального фестиваля-конкурса «Голоса Победы. Регионы». Мероприятие пройдет на сцене театра имени Галиасгара Камала, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Вместе с популярными артистами выступят юные исполнители. Конкурсантов ждут мастер-классы профессиональных педагогов, работа с наставниками, большая сцена и реальный шанс представить свой регион на юбилейном, V гала-концерте «Голоса Победы» в Москве, который покажут в эфире федерального телеканала.

Проверить свои умения и таланты могут: дети в возрасте от пяти до 17 лет, проживающие в Республике Татарстан; дети участников специальной военной операции и военнослужащих; дети ветеранов боевых действий; дети Донбасса; дети участников гуманитарных миссий.

Приём заявок продлится до 15 сентября включительно по ссылке. Фестиваль-конкурс проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова.