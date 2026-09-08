Песни Эда Ширана и Oasis возглавили топ самых опасных треков для водителей

Композиции «Shape of You» Эда Ширана и «Wonderwall» группы Oasis возглавили топ наиболее потенциально опасных для водителей треков. Об этом пишет издание Vice со ссылкой на недавнее (августовское) исследование американской юридической фирмы Trujillo Gonzalez.

Специалисты проанализировали 30 плейлистов сервиса Spotify для поездок на автомобиле и определили 50 песен, которых водители включали чаще всего, а затем сравнили их по темпу. Музыку с темпом выше 120 ударов в минуту связывают с более быстрой ездой, ухудшением внимания за рулем и большим количеством водительских ошибок.

Авторы исследования связывают негативное влияние слишком быстрой музыки на поведение за рулем с вегетативной нервной системой, которая контролирует частоту сердечных сокращений и реакции на стресс, и с ритмической синхронизацией, при которой поведение может подстраиваться под ритм. Они считают, что безопасный диапазон частоты звучания музыки составляет от 60 до 100 ударов в минуту.

Темп «Shape of You» Эда Ширана – 192 удара в минуту. При этом композиция встречалась в 24 из 30 изученных плейлистов и набрала более 5 млрд прослушиваний на Spotify.

В топ-5 опасных песен также вошли:

– группа Oasis – «Wonderwall», 173 удара в минуту;

– The Kid Laroy и Джастин Бибер – «Stay», 169 ударов в минуту;

– Билли Айдол – «Rebel Yell», 166 ударов в минуту;

– группа Blondie – «One Way or Another», 162 удара в минуту.

Вторую по возможной опасности пятерку композиций составили «Happy» Фаррела Уильямса, «Hey Ya!» группы Outkast; «Don’t Stop Me Now» группы Queen; «Mr. Brightside» группы The Killers и «Locked Out of Heaven» Бруно Марса.

При этом список составлен из самых популярных треков 30 конкретных Spotify-плейлистов, так что речь идет скорее о мейнстриме, а не об абсолютном топе самых опасных песен для водителей, уточняет издание.