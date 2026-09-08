Минуллина на AIM Congress в Дубае рассказала, как создавался «КазаньФорум»

Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в 11-й раз приняла участие в инвестиционном форуме AIM Congress в Дубае. В качестве почетного гостя она выступила на сессии «Женщины-лидеры, движущие глобальные инвестиции: ОАЭ как ворота в экономику будущего», сообщила пресс-служба Агентства.

Талия Минуллина выступила на AIM Congress на сессии «Женщины-лидеры, движущие глобальные инвестиции» Фото: пресс-служба АИР РТ

«Это мой 11-й раз на AIM Congress. 11 лет назад я думала: мы тоже сможем организовать столь большой форум. И мы смогли. Это видео с Международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум", который мы проводим в России, в Татарстане, в Казани. Над ним работает большая команда людей, а поначалу этим занималась я и небольшая группа моих коллег», – сказала Минуллина.

Глава АИР Татарстана Талия Минуллина обсудила с Абделилахом Белатиком (на фото справа) развитие исламского финансирования в республике Фото: пресс-служба АИР РТ

Глава АИРа РТ также обсудила с генеральным секретарем Генерального совета исламских банков и финансовых институтов (CIBAFI) Абделилахом Белатиком развитие механизмов исламского финансирования в Татарстане. Сотрудничество республики с организацией носит системный характер.

В феврале 2025 года Агентство вместе с CIBAFI провели в республике трехдневную образовательную программу по партнерскому финансированию с участием международных экспертов. В том же году Белатик выступил модератором пленарного заседания «КазаньФорума». На нынешней встрече стороны обсудили дальнейшее внедрение механизмов исламского финансирования в Татарстане.

Талия Минуллина на переговорах с руководителем Катаро-российского делового совета Али бин Абдуллатифом Аль Миснедом Фото: пресс-служба АИР РТ

Еще одни переговоры Талия Минуллина провела с руководителем Катаро-российского делового совета, членом правления и председателем комитета по услугам Торгово-промышленной палаты Катара Али бин Абдуллатифом Аль Миснедом. Стороны рассмотрели возможности реализации инвестиционных проектов в Татарстане.

Интерес катарской стороны вызвали транспортная и логистическая отрасли, включая Свияжский межрегиональный мультимодальный логистический центр (СММЛЦ). По итогам встречи Али бин Абдуллатиф Аль Миснед выразил намерение лично посетить Татарстан.