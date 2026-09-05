Рустам Минниханов встретился с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым

Раис Татарстана Рустам Минниханов по прибытии в Чолпон-Ату встретился с Президентом Киргизии Садыром Жапаровым. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Остался под большим впечатлением от уровня организации нынешних Игр, зрелищности церемонии открытия.

Нам будет очень непросто повторить Ваш успех, но мы постараемся», – отметил Минниханов.

Жапаров, в свою очередь, выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в организации Всемирных игр кочевников в России. Следующие соревнования пройдут в Казани в 2028 году.

Минниханов также поздравил Жапарова с успешным проведением юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества, приуроченного к 25-летию объединения.

Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество Татарстана и Киргизии. По словам Минниханова, по итогам прошлого года взаимный товарооборот вырос более чем на треть и превысил $182 млн.

Помимо экономики и промышленности, Татарстан и Киргизия сотрудничают в сфере сохранения биологического разнообразия. В частности, совместная работа касается сохранения и увеличения популяции снежного барса.

В завершение встречи Минниханов поблагодарил Жапарова за личное внимание к укреплению отношений Татарстана и Кыргызстана в рамках дружественных связей между Россией и Киргизией.