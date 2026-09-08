Врачи РКБ Татарстана применили новый метод очистки крови у пациента с миастенией

Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана применили новую методику по очистке крови у пациента с миастенией. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Житель Казани обратился к офтальмологу, который диагностировал опущение левого и правого века – левый глаз к тому моменту уже практически был закрыт. После проведения обследований невролог РКБ Татарстана выявил у мужчины миастению – хроническое аутоиммунное заболевание, которое вызывает сильную слабость и быструю утомляемость скелетных мышц. У человека поэтапно отказывает мышечная мускулатура, а затем он перестает дышать.

Причиной аутоимунного процесса была опухоль в грудной клетке – тимома. Именно она вызвала сбой в работе вилочковой железы. Тем не менее, оперировать в этом состоянии пациента было опасно и доктора впервые за всю практику РКБ решили провести курс каскадной плазмофильтрации – это современный метод очищения крови, при котором из плазмы избирательно удаляются крупные вредные антитела. Специальное оборудование для этой процедуры появилось в отделении переливания крови незадолго до этого случая.

После нескольких этапов очистки крови мужчину смогли подготовить к операции в отделении торакальной хирургии №2. Ему удалили тимому, после чего весь следующий месяц он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии №1. Мужчина дышал через трахеостому – из-за миастении перевод пациента на самостоятельное дыхание занимает длительное время.

В реанимации с пациентом работали неврологи и реабилитологи, помогая восстанавливать функцию мышц. Затем пациент задышал без трахеостомы. В настоящий момент он уже выписан из клиники.