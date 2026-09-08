Минпромторг РФ: Цель лицензирования розничной продажи табака – обелить рынок

Регионы начали подготовку к введению процедуры лицензирования розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, которая стартует чуть более чем через месяц. Но регламентирующая база до конца не сформирована, что создает риск несвоевременного получения разрешительных документов законопослушными продавцами. Такие опасения прозвучали на межрегиональном бизнес-форуме «Дни ритейла в Нижнем Новгороде».

«Лицензирование – это стресс для всех участников процесса – как властей, так и нас, всего бизнеса», – отметил модератор экспертной сессии, глава Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

Обеспокоенность участников рынка вызвана сжатыми сроками: прием заявлений на лицензирование точек торговли табачной и никотинсодержащей продукцией начнется 1 октября 2026 года, а с 1 марта 2027-го продавать ее без лицензии будет нельзя.

Менеджер по взаимодействию с органами государственной власти JTI Россия Андрей Ахметзянов обратил внимание на риски: «<…> де-факто – четыре с половиной месяца на лицензирование всей розницы, а это порядка 250–300 тыс. торговых точек». Если регионы не установят оперативно параметры запретных зон, вероятно, что часть точек не сможет получить лицензию вовремя.

Обеспокоены и представители региональных властей. В Нижегородской области за лицензиями должны обратиться более 14 тыс. розничных точек, отметила заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Елена Омельяненко.

Основными проблемами замминистра назвала отсутствие полного пакета нормативных документов, необходимость наделения полномочиями лицензирующего органа и сжатые сроки, в которые предстоит определить границы прилегающих территорий. Регион планирует подготовить единые рекомендации для определения таких зон.

К тому же пока не принято никаких решений о выделении дополнительных ресурсов (в частности, расширения штата) для лицензирующего органа, что позволило бы быстрее обрабатывать прием документов от потенциальных заявителей.

Начальник отдела развития электронной торговли, общественного питания и бытовых услуг Департамента развития внутренней торговли Минпромторга Олеся Татаринова рассказала, что постановление о базовых принципах определения запретных зон для продажи табака и сигарет может быть подписано уже в сентябре.

«Сейчас ключевой вопрос дальнейшей детенизации рынка – в повышении эффективности контрольно-надзорной и правоприменительной практики», – заявила управляющий по корпоративным вопросам региона «Север» аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елена Киянова.

Глава АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» Ирина Бушина сообщила, что доля нелегального оборота на рынке табачной продукции составила 10,3% (в пересчете на все население РФ). На конец прошлого года она равнялась 9,1%.

«Когда мы повышаем акцизы, происходит рост теневого рынка, поэтому очень важен надлежащий и своевременный контроль <…>», – констатировал замруководителя Межрегионального управления Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками по ПФО Осман Садретдинов.