Российские умные колонки хотят научить разговаривать на татарском языке

Институт прикладной семиотики Академии наук Татарстана подготовил массив данных, которого достаточно для того, чтобы добавить татарский язык в голосовой модуль умных колонок. Об этом «Татар-информу» сообщил директор института Ринат Гильмуллин.

«На сегодняшний день нами подготовлен датасет, который можно применять в различных сценариях. Это и голосовой помощник «Гигачата», и умные колонки. Мы подготовили более 3 терабайт аудиоданных. С нашей стороны уже все готово, дело за компаниями, но у нас есть соглашение о сотрудничестве, поэтому думаю, что это случится в ближайшее время», – рассказал собеседник агентства.

Он напомнил, что «Гигачат» уже давно поддерживает татарский язык в текстовом виде: умеет отвечать на запросы и переводить тексты.