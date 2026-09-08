XXII Казанский фестиваль кино избрал своего победителя

Обладателем Гран-при XXII Казанского кинофестиваля «Алтын минбар» стал фильм «Земля ангелов» иранского режиссера Бабака Хаджепаши.

Лучшим режиссером жюри сочло шриланкийца Лалита Ратнаяке (фильм «Речной камень»), а награда за лучший сценарий досталась Очилбеку Хамидову и Сарвару Каримову (фильм «Фард»).

Победителем в номинации «Лучший национальный фильм» стал фильм «Алифба» Ильдара Ягафарова.

Картина Рамиля Тухватуллина «Учитель» получила спецприз президента фестиваля за духовность в кино, учрежденный в этом году.