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Культура 8 сентября 2026 22:12

XXII Казанский фестиваль кино избрал своего победителя

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Обладателем Гран-при XXII Казанского кинофестиваля «Алтын минбар» стал фильм «Земля ангелов» иранского режиссера Бабака Хаджепаши.

Лучшим режиссером жюри сочло шриланкийца Лалита Ратнаяке (фильм «Речной камень»), а награда за лучший сценарий досталась Очилбеку Хамидову и Сарвару Каримову (фильм «Фард»).

Победителем в номинации «Лучший национальный фильм» стал фильм «Алифба» Ильдара Ягафарова.

Картина Рамиля Тухватуллина «Учитель» получила спецприз президента фестиваля за духовность в кино, учрежденный в этом году.

#Алтын минбар
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