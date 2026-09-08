Возбуждено уголовное дело после падения стрелы зернопогрузчика на подростка в РТ

После травмирования подростка на одном из предприятий в Татарстане завели уголовное дело.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в селе Смаиль Балтасинского района 13-летний юноша прошел на территорию сельскохозяйственного предприятия, где на него рухнула тяжелая стрела зернопогрузчика. Мальчика госпитализировали, а обстоятельства происшествия начала проверять прокуратура РТ.

Как рассказали в ведомстве, при проверке выяснилось, что на предприятии работали несовершеннолетние. Кроме того, сотрудники не проходили обязательный инструктаж по охране труда.

Два административных дела отправили в трудовую инспекцию. Также было возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда – его расследование на контроле прокуратуры.