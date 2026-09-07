В Казани стартовал полуфинал «Большой перемены»

Около 400 школьников 8–10 классов и студентов организаций среднего профессионального образования из более чем 40 регионов России собрались в Казани на полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена». Он стартовал 7 сентября на площадке Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, сообщили в пресс-службе конкурса.

Участниками стали представители Астраханской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Курганской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Псковской, Томской, Тульской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областей, Алтайского, Краснодарского и Пермского краев. Также на полуфинал приехали ребята из ДНР, Кабардино-Балкарии, Удмуртии, Чувашии, Башкортостана, Дагестана, Калмыкии, Крыма, Марий Эл, Северной Осетии – Алании, Татарстана, Тывы, Санкт-Петербурга, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа и Кемеровской области – Кузбасса.

«Вновь регионы России принимают у себя полуфиналистов "Большой перемены" – флагманского проекта Движения Первых. Старшеклассники, студенты колледжей и техникумов будут выполнять конкурсные задания, участвовать в насыщенных просветительских программах и даже смогут увидеть достопримечательности разных городов. Для ребят это отличная возможность проявить себя, найти свои сильные стороны и научиться работать в команде. Уверен, что все это вдохновит их на будущие достижения. Желаю всем успехов!» – сказал заместитель председателя Правления Движения Первых Валерий Моргуновский.

В ходе полуфинала участникам предстоит работать в командах, решать практические задачи и демонстрировать навыки, необходимые для реализации собственных идей. При этом с четвертого сезона полуфиналы конкурса проходят в объединенном формате: школьники 8–10 классов и студенты СПО одновременно участвуют в испытаниях.

В этом году участники впервые могли выбрать командный или индивидуальный формат участия. При подготовке к полуфиналу школьники и студенты СПО также присоединялись к волонтерским проектам в своих регионах. Особое внимание в конкурсе уделяется инициативам, которые приносят пользу малой родине, региону и стране.

На самом полуфинале команды и индивидуальные участники будут объединяться для решения практических задач. Если команда не выйдет в финал, участники, показавшие сильные индивидуальные результаты, смогут продолжить участие в конкурсе.

«На "Большой перемене" ребята могут быть разными и при этом находить общий язык. Один сильнее в идеях, другой умеет собрать команду, третий анализирует данные. Такие проекты дают молодежи возможность попробовать себя и понять, что тебе действительно интересно. Именно на это сегодня направлена работа в рамках национального проекта "Молодежь и дети" – помочь молодым людям раскрывать свои способности и самим определять, чего они хотят добиться. Желаю каждому участнику не бояться проявлять характер, предлагать свои решения и привезти из Казани не только впечатления, но и новые идеи», – отметил министр по делам молодежи Республики Татарстан Азат Кадыров.

Помимо конкурсной части, для полуфиналистов подготовили просветительскую программу. По традиции участники смогут познакомиться с культурными и природными достопримечательностями региона, принимающего этап конкурса. В этом сезоне в программу также включили дистанционные курсы по информационной безопасности и финансовой грамотности.

При выполнении конкурсных заданий полуфиналисты пройдут тестирование на уровень развития логического мышления и продемонстрируют знания о значимых достижениях России в различных сферах.

Торжественное закрытие полуфинала в Казани состоится 9 сентября. Финалы конкурса среди старшеклассников и студентов СПО пройдут в октябре и ноябре.

Лауреаты первой степени по итогам финала получат по 1 млн рублей, второй степени – по 200 тыс. рублей, третьей степени – по 100 тыс. рублей. Двадцать капитанов команд, ставших лауреатами первой степени, дополнительно получат возможность работать с наставником.

Педагогам-наставникам победителей среди школьников 8–10 классов и студентов организаций СПО предусмотрены денежные премии от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в зависимости от категории победителя. Для них также подготовят просветительскую программу от партнеров конкурса.

«Большая перемена» является флагманским проектом Движения Первых. Конкурс проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Минпросвещения России и Минобрнауки России в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Проект входит в линейку инициатив президентской платформы «Россия – страна возможностей».