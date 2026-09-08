С начала года леса в Татарстане восстановлены на 4,3 тыс. га

Общая площадь лесовосстановления в этом году в Татарстане составила 4 тысячи 357 гектаров. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Специалистами лесной отрасли созданы защитные лесные насаждения на площади 1 тысяча 807 гектаров. Еще проведены работы по дополнению лесных культур на площади 4 тысячи 234 гектара, агротехническому уходу за лесными культурами – на 13 тысячах 903 гектарах, посеву семян в лесных питомниках – на 21 гектаре», – отметил он.



Все мероприятия проведены с соблюдением действующих нормативов и требований, сказал Кузюров.

«Общая площадь лесовосстановления на землях всех категорий в Республике Татарстан в этом году составила 4 тысячи 357 гектаров. Такой масштаб работ потребовал координации усилий всех подведомственных учреждений отрасли», – подчеркнул Кузюров.

Мероприятия предусмотрены региональным проектом «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.