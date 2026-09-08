Проект строительства Центра спорта «ФИЗРА» в Зеленодольске прошел госэкспертизу

Фото: «Официальный Зеленодольск» / «ВКонтакте»

Проект строительства Центра спорта «ФИЗРА» в городе Зеленодольске прошел госэкспертизу. Положительное заключение опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком выступает казанское ООО «ФИЗРА». Подготовило проектную документацию на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и провело инженерные изыскания казанское же ООО «Металлинк».

При этом фирма – разработчик проекта зарегистрирована в том же здании, что и застройщик, – дом №26/2 по улице 1-я Вольская, но в 3-м помещении, а не в 1-м.

Центр спорта «ФИЗРА» представляет собой крытый футбольный манеж с тремя полями и соответствующей инфраструктурой. Возведение комплекса на улице Сайдашева началось еще в 2024 году, в августе сообщалось, что работы близятся к завершению.

Ранее центры спорта «ФИЗРА» появились в Альметьевске и Зеленодольске – в 2023–2024 годах. Аналогичный зеленодольскому комплекс строится и в Казани. Объекты возводятся с привлечением частных инвестиций в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», государственной программы «Спорт России».

Как сообщала в июле текущего, 2026 года пресс-служба Минспорта РТ, общая стоимость одного комплекса составляет 350 млн рублей. Помимо футбола, в них можно будет заниматься волейболом, баскетболом и единоборствами, отмечали в ведомстве.

До этого, в марте, стало известно, что Татарстанское УФАС нашло нарушения при строительстве спорткомплекса «ФИЗРА» в Зеленодольске.