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Общество 7 сентября 2026 12:29

Ветеран труда Зайтуна Аюпова из Апастовского района празднует 95-летие

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Труженица тыла Зайтуна Аюпова из Апастовского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Зайтуна Абраровна родилась в деревне Карамасары Апастовского района ТАССР в семье колхозников, была седьмым ребенком из девяти. В годы войны, будучи совсем юной, помогала взрослым на валке леса. В 1966 году вышла замуж. В браке родилось шестеро детей, один из которых умер в младенчестве. Остальные дети выросли, получили средне-специальное образование, трудились в колхозе и на заводе», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Зайтуна Абраровна проживает в семье сына Мудариса. У ветерана труда 10 внуков и 4 правнука. Зайтуна Абраровна до сих пор интересуется общественной жизнью.

#Год воинской и трудовой доблести
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