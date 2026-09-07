Ветеран труда Зайтуна Аюпова из Апастовского района празднует 95-летие

Труженица тыла Зайтуна Аюпова из Апастовского района Татарстана сегодня отмечает 95-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда РТ.

«Зайтуна Абраровна родилась в деревне Карамасары Апастовского района ТАССР в семье колхозников, была седьмым ребенком из девяти. В годы войны, будучи совсем юной, помогала взрослым на валке леса. В 1966 году вышла замуж. В браке родилось шестеро детей, один из которых умер в младенчестве. Остальные дети выросли, получили средне-специальное образование, трудились в колхозе и на заводе», – рассказали в пресс-службе.

В настоящее время Зайтуна Абраровна проживает в семье сына Мудариса. У ветерана труда 10 внуков и 4 правнука. Зайтуна Абраровна до сих пор интересуется общественной жизнью.