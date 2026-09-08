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СВО 8 сентября 2026 17:09

Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского прибыл в храм Южного военного округа

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Ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского прибыл в главный храм Южного военного округа, сообщает Минобороны РФ.

«Главный храм ЮВО принял ковчег с частицей мощей Дмитрия Донского. Для верующих военнослужащих это особенное событие. Святыню доставили из Подмосковья, из Главного храма Вооруженных Сил России», – рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что именно там, где расположен храм, на Донской земле, казаки преподнесли Дмитрию Донскому икону Богородицы, тем самым показав свою верность перед Куликовской битвой.

#минобороны рф #Религия #православие
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