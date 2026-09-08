В России создадут ИИ-навигатор для выбора школьниками будущей профессии

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

Всероссийский профориентационный форум «Россия – мои горизонты» прошел в Москве. За два дня он объединил 7 тыс. школьников, педагогов, представителей региональных команд, работодателей и экспертов. К онлайн-трансляции форума присоединились участники из всех регионов России, сообщает пресс-служба проекта «Билет в будущее».

Форум дал старт месяцу профориентации, мероприятия которого продолжатся в регионах страны.

Управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин отметил, что 7 тыс. участников форума – лишь начало этой работы. В течение месяца к профориентационным мероприятиям присоединятся школы, колледжи, вузы и предприятия по всей России.

По его словам, организаторы рассчитывают дать школьникам возможность познакомиться с профессиями на практике: посетить предприятия, пообщаться со специалистами и попробовать выполнить профессиональные задачи. Есин подчеркнул, что такой опыт может дать ребенку больше информации для будущего выбора, чем описания различных профессий.

В новом учебном году особое внимание планируется уделить связи профориентации с реальными потребностями экономики регионов.

Одним из новых инструментов станет ИИ-навигатор проекта «Билет в будущее», тестирование которого начнется в 2026 году. Система должна объединить результаты профориентационных диагностик, информацию об интересах, склонностях и достижениях школьника, возможные образовательные маршруты, а также сведения о перспективных для конкретного региона направлениях.

Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Наталья Королева рассказала, что на форуме обсуждались взаимодействие школ, колледжей и бизнеса, развитие партнерских классов, психология профессионального выбора и влияние профориентации на социально-экономическое развитие регионов.

Второй день форума включал стратегическую сессию для региональных команд. По словам Королевой, ее участники познакомились с успешными практиками из разных регионов и определили дальнейшие шаги по развитию профориентационной работы в своих субъектах.

Значительная часть месяца профориентации будет посвящена непосредственному знакомству школьников с работодателями. На форуме представители крупнейших компаний рассказывали как о текущей потребности в кадрах, так и о профессиях, которые будут востребованы в промышленности в ближайшие годы.

Среди перспективных специальностей назывались специалисты в области системного инжиниринга, робототехники, цифрового моделирования, новых материалов, кибербезопасности и искусственного интеллекта. В Ростехе к перспективным направлениям также относят проектирование цифровых двойников, работу инженеров-интеграторов и специалистов на стыке робототехники, приборостроения, 3D-моделирования и информационных технологий.

С 1 по 11 октября мероприятия продолжатся в рамках Всероссийской профориентационной недели. В это время школьники смогут познакомиться с предприятиями приоритетных отраслей экономики своих регионов.

Всероссийский профориентационный форум «Россия – мои горизонты» проводится в рамках Единой модели профориентации. Ее федеральным оператором является Фонд Гуманитарных Проектов. Центральный проект модели – «Билет в будущее», который реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».