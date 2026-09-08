Более 160 млн рублей направлено на сохранение лесов Татарстана в 2026 году

На региональный проект «Сохранение лесов в Республике Татарстан» в 2026 году направлено 160,7 млн рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Эти средства пошли на проведение работ по лесовосстановлению, формирование запаса семян лесных растений, развитие объектов лесного семеноводства, закупку лесокультурной и лесопожарной техники. Распределение финансов осуществлялось строго в соответствии с утвержденной сметой и календарным планом мероприятий», – отметил он.



По данным Кузюрова, плановые мероприятия по воспроизводству лесов выполнены полностью. В этом году в республике проведены лесовосстановительные работы на землях лесного фонда на площади 2 тысячи

550 гектаров, в том числе благодаря региональному проекту «Сохранение лесов в Республике Татарстан» на площади 1 тысяча 200 гектаров. Из них посадка лесных культур – на 1 тысяче 200 гектарах, комбинированное

лесовосстановление – на 2 гектарах, естественное лесовосстановление – на 1348 гектарах.