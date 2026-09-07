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Общество 7 сентября 2026 18:57

Татарстанские школьники могут выиграть смартфон на конкурсе по знанию ПДД

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Принять участие в конкурсе по безопасности дорожного движения могут юные татарстанцы в мобильном приложении «Я — школьник». Как сообщают ГБУ БДД, заявки принимаются до 30 сентября. В конкурсе участвуют школьники 5 – 11 классов. Номинации: рисунок (5—6 классы) и видеоролик (7—11 классы).

«Победители получат ценные призы. Главный приз — смартфон. Покажите важность ПДД по‑своему: ярко, креативно, так, чтобы запомнилось», — говорится в сообщении.

Подробности и подача заявок — по ссылке.

#гбу бдд #знание пдд #ПДД #конкурс для школьников
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