От центра до окраин: сколько стоит жилье в разных районах Казани

Стоимость жилья в Казани заметно различается в зависимости от района – причем соотношение цен на новостройки, вторичку и аренду совпадает далеко не всегда. «Татар-информ» составил ценовую карту недвижимости города и вместе с экспертами разобрался, чем отличаются рынки жилья в семи районах столицы Татарстана.





В районах с большим объемом массовой застройки выбор доступного вторичного жилья шире, тогда как новые проекты могут относиться уже к более высокому ценовому сегменту

Фото: © «Татар-информ»

Что определяет стоимость жилья в Казани

Стоимость жилья в конкретной части города складывается из целого набора факторов, объяснили «Татар-информу» эксперты тематического Поиска Яндекса по квартирам. Значение имеют расположение относительно центра, транспортная и социальная инфраструктура, характер застройки и наличие свободных площадок.

На цены влияет и сложившийся жилой фонд. В районах с большим объемом массовой застройки выбор доступного вторичного жилья шире, тогда как новые проекты могут относиться уже к более высокому ценовому сегменту. При активном строительстве значительную часть предложения, напротив, формируют современные жилые комплексы.

Отдельная ценовая картина складывается на рынке аренды, где на стоимость жилья также влияют расположение, транспортная доступность и инфраструктура.

В целом по Казани в июле медианная стоимость квадратного метра составляла 254 тыс. рублей в новостройках и 211 тыс. рублей на вторичном рынке. Средняя стоимость аренды квартиры достигала 40 тыс. рублей в месяц.

Значительный объем нового строительства сосредоточен на территории Новой Портовой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вахитовский район: самое дорогое жилье и дефицит новых площадок

Исторический центр задает верхнюю планку цен на жилье в Казани. В июле медианная стоимость квадратного метра в новостройках Вахитовского района достигала 426 тыс. рублей – примерно на 68% выше показателя по городу. Медианная площадь квартиры составляла 69,8 кв. метра – больше, чем в любом другом районе.

На вторичном рынке медианная стоимость квадратного метра составляла 279 тыс. рублей при медианной площади квартиры 56,6 кв. метра. И здесь Вахитовский занимал первую строчку по цене, хотя разрыв с другими районами был уже не таким значительным.

«Вахитовский – самый дорогой район в Казани, один из самых востребованных. Здесь самое большое сосредоточение жилья бизнес-класса. Если сравнивать сопоставимые квартиры в разных районах Казани, то в Вахитовском районе они стоят примерно на 15–20% дороже. При этом вторичного жилья, конечно же, больше. В Вахитовском районе практически нет больших жилых комплексов, в основном это единичные новостройки из-за отсутствия места – это точечная застройка», – рассказал «Татар-информу» вице-президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев.

При этом значительный объем нового строительства сосредоточен на территории Новой Портовой. Всего в Вахитовском районе, согласно базе строящихся новостроек ЦИАН, сейчас насчитывается 23 ЖК. Среди них – «Яналиф», «Минтимер», «Авторы на Астрономической», «Авторы на Петербургской», «Академик», «Комос на Тукая» и другие. Часть проектов развивается в историческом центре, часть – на территории бывшей портово-промышленной зоны.

Вахитовский район возглавил ценовую карту Казани и на рынке аренды. В июле средняя стоимость составляла 47 тыс. рублей в месяц – максимальный показатель среди районов города, при средней площади квартиры 55,1 кв. метра. Предложение при этом было сосредоточено преимущественно в двух сегментах – эконом– и бизнес-классе, тогда как средний ценовой сегмент был представлен слабее.

В ценовой иерархии новостроек Казани Ново-Савиновский район следует сразу за Вахитовским Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ново-Савиновский район: высокий спрос и дорогие квартиры

В ценовой иерархии новостроек Казани Ново-Савиновский район следует сразу за Вахитовским. В июле медианная стоимость квадратного метра здесь составляла 308 тыс. рублей – примерно на 21% выше показателя по городу. Медианная площадь квартиры достигала 56,1 кв. метра.

Та же расстановка сил сложилась и на вторичном рынке. Медианная стоимость квадратного метра составляла 230 тыс. рублей при медианной площади квартиры 51,8 кв. метра.

Высокие позиции Ново-Савиновского сразу в двух сегментах рынка во многом связаны со спросом на жилье в этой части города, считает член Гильдии риелторов РТ Анастасия Гизатова.

«Ново-Савиновский всегда был фаворитом у покупателей, и популярность не может не сказываться на цене. Если однокомнатная хрущевка здесь стоит около 7 млн рублей, то в районе Аделя Кутуя аналогичную квартиру можно найти примерно за 6,5 млн. По цене двухкомнатной квартиры в Ново-Савиновском в другой части города можно купить трехкомнатную. При этом многое зависит от конкретной локации внутри самого района: например, территория за проспектом Ямашева менее популярна», – рассказала Гизатова.

При высоком спросе объем нового строительства здесь значительно меньше, чем в крупнейших по числу проектов районах Казани. Сейчас в Ново-Савиновском строятся шесть ЖК. Среди них – «Яр Парк», «Уникум на Амирхана», «ДАВИНЧИ», «Счастье в Казани», «Зенит» и Savin Premier.

По стоимости аренды Ново-Савиновский уступил только Вахитовскому району. В июле средняя ставка составляла 35 тыс. рублей в месяц при средней площади квартиры 45 кв. метров.

Московский район выделяется большим разрывом между первичным и вторичным рынками Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Московский район: дорогие новостройки на фоне доступной вторички

Московский район выделяется большим разрывом между первичным и вторичным рынками. В июле медианная стоимость квадратного метра в новостройках составляла 267 тыс. рублей – третий показатель в Казани после Вахитовского и Ново-Савиновского районов. Медианная площадь квартиры – 43,9 кв. метра.

На вторичном рынке картина противоположная. Медианная стоимость квадратного метра составляла 170 тыс. рублей – это минимальный показатель в городе наряду с Авиастроительным районом. Медианная площадь квартиры достигала 45,6 кв. метра. Таким образом, разница между первичкой и вторичкой внутри района приближается к 100 тыс. рублей за квадратный метр.

Одной из причин дороговизны нового жилья эксперт агентства недвижимости «Флэт» Фирдания Гоголева назвала ограниченное предложение. Московский район практически сформирован, свободных площадок под крупное строительство немного, при этом покупатель получает уже готовую городскую инфраструктуру – школы, детские сады, медицинские учреждения, парки и метро.

«Когда инвестор покупает недвижимость в этом районе, он не ждет, когда сформируется локация, а получает уже готовый город. Особенно привлекательна южная часть: здесь ограниченное предложение нового жилья, свободных площадок немного, значительная часть территории уже застроена. Именно дефицит нового строительства поддерживает стоимость качественных квартир», – рассказала Гоголева.

Ограниченное предложение новостроек видно и по числу строящихся объектов. В Московском районе сейчас представлены два проекта нового жилья – жилой комплекс GloraX «Московский» в районе Северного вокзала и строящийся дом на улице Хасана Туфана. Это самый небольшой объем нового строительства среди районов Казани.

Аренда при высокой стоимости новостроек сравнительно доступна. В июле средняя ставка составляла 30 тыс. рублей в месяц при средней площади квартиры 40,5 кв. метра. По стоимости аренды Московский район делит одну из нижних позиций с Кировским и уступает только Авиастроительному.

Цены на новостройки в Советском районе в июле практически совпадали со средними по Казани Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Советский район: активная застройка и большой разброс цен

Цены на новостройки в Советском районе в июле практически совпадали со средними по Казани. Медианная стоимость квадратного метра здесь составляла 255 тыс. рублей, медианная площадь квартиры – 57,1 кв. метра.

На вторичном рынке медианная стоимость квадратного метра составляла 212 тыс. рублей при медианной площади квартиры 49,2 кв. метра. При этом Советский сложно воспринимать как единую локацию: разные части района заметно отличаются по характеру застройки и востребованности у покупателей.

На эту неоднородность обратила внимание Анастасия Гизатова. По ее оценке, Советский входит в число наиболее популярных у покупателей жилья, однако спрос во многом зависит от конкретной части района.

«Советский район надо разделять. Дербышки – это одна история, а территория, которая граничит с Вахитовским районом, – совсем другая. Здесь очень многое зависит именно от конкретной локации», – подчеркнула Гизатова.

При этом именно Советский лидирует в Казани по числу строящихся жилых комплексов. Сейчас здесь насчитывается 27 ЖК – почти треть от общегородского количества. Среди них – «Мой Ритм», «Вознесенский квартал», «Феномен будущего», «Малевич», Nova, «Сиберово» и другие. Проекты распределены по разным частям одного из крупнейших районов города.

По стоимости аренды в июле Советский вошел в тройку самых дорогих районов Казани. Средняя ставка составляла 33 тыс. рублей в месяц при средней площади квартиры 40 кв. метров. Выше арендные ставки были только в Вахитовском и Ново-Савиновском районах.

Приволжский – «спальный район», во многом востребованный. В последние несколько лет там построили много хороших, добротных жилых комплексов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приволжский район: просторные новостройки по умеренной цене

Приволжский район сочетает сравнительно невысокую стоимость новостроек с большой площадью квартир. В июле медианная цена квадратного метра достигла 225 тыс. рублей – дешевле новое жилье продавалось только в Кировском и Авиастроительном районах. Медианная площадь квартиры – 60,1 кв. метра, второй показатель в Казани после Вахитовского района.

На вторичном рынке разрыв с новостройками оказался небольшим. Медианный квадрат стоил 212 тыс. рублей, медианная площадь квартиры – 50,6 кв. метра. Таким образом, новое жилье было примерно на 6% дороже готового.

Застройка разных периодов во многом определила положение Приволжского на рынке жилья, отметил Андрей Савельев.

«Приволжский – «спальный район», во многом востребованный. В последние несколько лет там построили много хороших, добротных жилых комплексов, но при этом сохранилась большая доля советского жилья, поэтому вторички много и она относительно доступна. Район находится недалеко от центра, с ним хорошее транспортное сообщение за счет метро, а цены при этом ниже, чем, например, в Ново-Савиновском», – рассказал Савельев.

Строительство в Приволжском продолжается: сейчас здесь насчитывается 16 строящихся ЖК, третий показатель среди районов Казани. Среди них – «Ботаническая 3», Q на Кулагина, «Фермаполис», «Парк Маяк», «Таулар» и другие проекты. Новое жилье появляется в разных частях района – как ближе к сложившейся городской застройке, так и на развивающихся территориях.

По стоимости аренды Приволжский занял место в середине городской ценовой карты. В июле квартиру здесь можно было снять в среднем за 32 тыс. рублей в месяц при средней площади 40,9 кв. метра.

Кировский район: доступное жилье и новые территории для застройки

Кировский район входит в число наиболее доступных для покупки жилья в Казани. В июле медианный квадрат в новостройках стоил 217 тыс. рублей при медианной площади квартиры 50,7 кв. метра.

На вторичном рынке медианная стоимость квадратного метра составляла 192 тыс. рублей, медианная площадь квартиры – 49 кв. метров. Разрыв между двумя сегментами оказался сравнительно небольшим: новое жилье было примерно на 13% дороже готового.

Кировский объединяет несколько заметно отличающихся друг от друга территорий – Адмиралтейскую слободу, Юдино, Залесный и другие части города. Эксперты тематического Поиска Яндекса по квартирам включили его в число районов, где шире представлено бюджетное жилье.

«Это связано с преобладанием массовой жилой застройки и более удаленным расположением относительно центральной части города, что позволяет сохранять более низкий уровень стоимости квадратного метра», – отметили они.

В Кировском районе сейчас строятся семь ЖК. Среди них – GloraX «Экосити», «Залесный Сити» и «Уникод на Залесной» в направлении Залесного, а также «Авторы на Большой» в более близкой к центру части района. Таким образом, новое строительство представлено сразу на нескольких территориях Кировского.

Аренда в Кировском также обходилась сравнительно недорого. В июле средняя ставка составляла 30 тыс. рублей в месяц при средней площади квартиры 44,9 кв. метра.

Авиастроительный район: самые доступные новостройки Казани

Самые доступные новостройки Казани в июле предлагались в Авиастроительном районе. Медианная стоимость квадратного метра здесь была на уровне 198 тыс. рублей – примерно на 22% ниже среднего показателя по городу. Типичная площадь выставленной на продажу квартиры – 52,1 кв. метра.

На вторичном рынке квадратный метр стоил 170 тыс. рублей, а медианная площадь квартиры – 42,9 кв. метра. Таким образом, новое жилье было примерно на 16% дороже готового.

Авиастроительный исторически развивался вокруг крупных промышленных предприятий, а значительную часть его жилого фонда сформировала массовая застройка. За последние годы предложение пополнили современные жилые комплексы, отметила Фирдания Гоголева.

«Сегодня ситуация изменилась. Строительство нового жилья, транспортная доступность, наличие метро, сформированная инфраструктура и относительно доступная стоимость недвижимости делают район привлекательным для инвестиций. При этом здесь сформировался достаточно понятный портрет покупателя. В первую очередь это семьи, которые уже живут в Авиастроительном районе, ищут для себя более новое жилье и редко рассматривают переезд в другие части города. Для них здесь все привычно, а цены более доступны», – рассказала Гоголева.

Сейчас в Авиастроительном районе строятся пять ЖК. Это «Авторы на Годовикова», «Династия», «Максима», «Уникум по ул. Максимова» и «Северный».

Доступнее всего Авиастроительный оказался и для арендаторов. В июле квартиру здесь можно было снять в среднем за 29 тыс. рублей в месяц – меньше, чем в остальных районах Казани. Средняя площадь квартиры составляла 37,4 кв. метра.