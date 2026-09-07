Татарстанские специалисты в ходе проверки забраковали две партии перловой крупы

Фото: филиал Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

В испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан заметно нарастили объемы проверок: с начала 2026 года и по 7 сентября сюда поступило 50 проб партий различных круп – это на 22 % больше, чем за тот же период прошлого года. Исследовали рисовую, гречневую, манную, перловую, ячневую, пшеничную и кукурузную крупы.

«Каждая проба проходит строгую проверку: анализ ведется в полном соответствии с требованиями ГОСТ и Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», – отметил заведующий испытательной лабораторией филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Ильсур Якупов.

Эксперты не ограничиваются формальными замерами: они детально оценивают продукцию по широкому спектру параметров. В числе ключевых – органолептические свойства (цвет и запах), а также показатели безопасности: наличие токсичных элементов, остаточных пестицидов, микотоксинов, радиоактивных веществ, тяжелых металлов и ГМО. Не остается без внимания и риск заражения вредителями хлебных запасов. Параллельно контролируются физико‑химические параметры – влажность, доля доброкачественного ядра, количество примесей и другие важные характеристики.

По результатам прошедшего контроля выявлены нарушения в двух пробах ячменной перловой крупы (каждая – менее 1 тонны). Продукция не соответствовала ГОСТу: доброкачественного ядра оказалось 99,4 % вместо нужных 99,6 %, а показатель прохода через сита – 39,6 % вместо требуемых 80 %.

Все данные по этим случаям оперативно внесены в информационную систему ФГИС «Веста» и направлены в Управление Россельхознадзора по Республике Татарстан для принятия мер. Заявителям уже выданы протоколы испытаний, а в случаях, когда продукция соответствует стандартам, – сертификаты безопасности и качества.