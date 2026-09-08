Новак поручил заблаговременно оценивать необходимые объемы импорта топлива

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Курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер РФ Александр Новак провел очередное совещание по ситуации на рынке топлива, на котором дал ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба Правительства России.

Заместитель Председателя Правительства обратил внимание на необходимость улучшить качество прогнозов, касающихся ситуации на рынке нефтепродуктов, чтобы иметь возможность «превентивного реагирования на изменения спроса и предложения».

В том числе, уточнил Новак, следует заблаговременно определять объемы импорта моторного топлива, требуемые для покрытия потребностей внутреннего рынка.

Кроме того, вице-премьер поручил профильным федеральным органам исполнительной власти активизировать работу по ряду направлений. Речь идет, в частности, о проработке соглашений между Минэнерго РФ и Федеральной антимонопольной службой с одной стороны и малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми автозаправочными станциями – с другой с целью регулирования ценообразования.

Помимо этого, среди упомянутых Новаком вопросов были контроль за соблюдением требований к маркировке топлива экологических классов К2, К3 и К4 при его продаже и дальнейшее формирование и совершенствование информационной системы мониторинга ситуации на топливном рынке.

В ходе обсуждения Минэнерго представило данные о текущих запасах нефтепродуктов, загрузке производственных мощностей и объемах импорта топлива. Было замечено, что ряд нефтяных компаний перенес плановые ремонты своих НПЗ, что позволит направить дополнительные объемы топлива на внутренний рынок.

С начала лета ситуация на российском рынке моторного топлива ухудшилась из-за ударов украинских беспилотников по НПЗ. В конце августа в России временно разрешили продавать на АЗС бензин и дизельное топливо экологических классов К2–К5, или «Евро-2» – «Евро-5». Мера будет действовать до 30 июня следующего, 2027 года.

Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе усилить контроль за ценообразованием на независимых заправках. Банк России ожидает прояснения ситуации на топливном рынке к концу октября.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь сначала заявил, что не отремонтированы лишь 10% поврежденных атаками НПЗ, а потом выразил уверенность, что страна должна быть готова к потенциально возможному дефициту топлива.

В Татарстане при этом с 24 по 31 августа выросли цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо. АИ-92 подорожал на 0,8%, до 68,11 рубля за литр, тогда как дизель – на 0,7%, до 80,81 рубля за литр.