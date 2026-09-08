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Происшествия 8 сентября 2026 15:09

В Нижнекамске подростка задержали во время закладки тайника с наркотиками

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В Нижнекамске подростка задержали во время закладки тайника с наркотиками

В Нижнекамске подростка задержали во время закладки тайника с наркотиками.

Как сообщили в МВД по РТ, о подозрительных молодых людях, ходивших в одном из гаражных кооперативов города, сообщили местные жители. На место прибыли сотрудники полиции и обнаружили двух парней – 19-летнего и 17-летнего. Во время досмотра у одного из них нашли 8,42 граммов гашиша. Также из сделанных ребятами закладок было изъято еще 1,14 граммов наркотиков.

На одного из парней завели уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

#МВД по РТ #нижнекамск #изъяли наркотики
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