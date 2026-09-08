Концерт «Единство многоголосья слов» состоялся в Казани

Литературно‑музыкальная программа «Единство многоголосья слов» была представлена вниманию публики сегодня в Доме дружбы народов Татарстана. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов России.

Уже в начале мероприятия оказалась затронута тема многоязычия: на сцену вышли четверо ведущих, каждый из которых поприветствовал зрителей на разных языках. Далее для гостей провели интерактив по теме дружбы народов, в котором приняли участие все зрители – благодаря специальным карточкам, которые они поднимали над головой.

Следом на сцену вышли воспитанники воскресной школы Дома дружбы народов Татарстана, которые исполнили отрывки стихотворений на 20 разных языках.

Литературно‑музыкальная программа «Единство многоголосья слов» – это культурно‑просветительская и образовательная инициатива, ориентированная на школьников: она призвана раскрыть перед юным поколением красоту и силу родного слова, показать богатство языкового и культурного многообразия России.

День языков народов Российской Федерации является одним из ключевых событий Года единства народов России. Памятную дату в прошлом, 2025 году своим указом учредил Президент РФ Владимир Путин.