Путин рассказал о корнях своей родословной

Президент России Владимир Путин заявил, что Тверская область является родным для его семьи регионом – все его родственники как по отцовской, так и по материнской линии происходят оттуда. Об этом глава государства рассказал на встрече с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым в Кремле, сообщает сайт Президента РФ.

Предки Владимира Путина происходят из Тверского уезда. Один из его далеких предков, Яким Никитин, в XVII веке жил к югу от Твери. В селе Поминове Тверского уезда родился отец президента Владимир Спиридонович Путин. Позднее он женился на Марии Ивановне Шеломовой, уроженке соседнего Заречья.