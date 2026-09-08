news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 8 сентября 2026 17:00

Путин рассказал о корнях своей родословной

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин заявил, что Тверская область является родным для его семьи регионом – все его родственники как по отцовской, так и по материнской линии происходят оттуда. Об этом глава государства рассказал на встрече с врио губернатора Тверской области Виталием Королевым в Кремле, сообщает сайт Президента РФ.

Предки Владимира Путина происходят из Тверского уезда. Один из его далеких предков, Яким Никитин, в XVII веке жил к югу от Твери. В селе Поминове Тверского уезда родился отец президента Владимир Спиридонович Путин. Позднее он женился на Марии Ивановне Шеломовой, уроженке соседнего Заречья.

#Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

30 сентября – последний день подачи заявлений на семейную выплату в Татарстане

8 сентября 2026
Запрет на временное лишение прав: кому не могут ограничить право водить авто

Запрет на временное лишение прав: кому не могут ограничить право водить авто

8 сентября 2026
Новости партнеров