Молодые ученые Татарстана могут получить грант на жилье

Молодые ученые Татарстана могут претендовать на гранты для улучшения жилищных условий. В 2026 году по решению Раиса республики Рустама Минниханова предусмотрено 16 выплат по 1 млн 375 тыс. рублей. Заявки принимаются до 14 сентября включительно.

Грантовые средства можно направить на первоначальный взнос при покупке жилья, оплату оставшейся части стоимости квартиры либо погашение задолженности по целевому жилищному займу в рамках социальной ипотеки.

«Приглашаем молодых ученых, которые сегодня работают в Татарстане, воспользоваться этой возможностью. Каждый научный результат требует огромных усилий, и республика готова поддерживать тех, кто развивает ее потенциал. Получение собственного жилья дает молодому специалисту больше уверенности в том, что он может продолжать работу здесь и строить свои планы без необходимости уезжать из республики», – сказал министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров.

Участниками конкурса могут стать граждане России с ученой степенью кандидата наук в возрасте до 35 лет либо доктора наук – до 40 лет. Кандидатам также необходимо иметь не менее трех лет стажа научной работы в Татарстане, состоять на учете в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в системе социальной ипотеки и иметь научные достижения и личный вклад в развитие науки республики. При рассмотрении заявок будет оцениваться результативность научной деятельности.

Документы принимают до 14 сентября 2026 года в Министерстве по делам молодежи Татарстана по адресу: Казань, улица Сафьян, дом 5, кабинет 307. Подать их можно лично или отправить по почте. Прием ведется в будние дни с 9:00 до 18:00, перерыв – с 12:00 до 13:00.

Итоги конкурса планируют объявить не позднее 26 ноября.

Подробные условия участия и список необходимых документов опубликованы на сайте Министерства по делам молодежи Татарстана в разделе «Жилье молодым ученым».