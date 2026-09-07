В Казани в День языков России прозвучат стихи народов Поволжья

Литературно-музыкальная программа «Единство многоголосия слов» пройдет 8 сентября в Доме Дружбы народов Татарстана. Мероприятие приурочено ко Дню языков народов Российской Федерации и рассчитано прежде всего на школьников.

Участникам представят творчество поэтов и просветителей народов Поволжья – татарского, русского, марийского, мордовского, удмуртского и чувашского. Через литературные произведения организаторы покажут взаимосвязь национальных культур, а также значение родного языка для сохранения традиций и самобытности народов.

Отдельная часть программы будет посвящена творческому наследию аварского поэта Расула Гамзатова. Его произведения рассматриваются как пример литературы, объединяющей представителей разных народов и подчеркивающей общность гражданской идентичности при сохранении национальных особенностей.

В рамках мероприятия школьникам расскажут о вкладе поэтов и просветителей Поволжья в развитие культуры добрососедства и взаимного уважения. Программа также призвана обратить внимание на общие ценности, которые объединяют жителей многонациональной России.

Организаторы отмечают, что через литературу и искусство школьники смогут лучше познакомиться с культурным многообразием страны и ролью межнационального диалога в сохранении единства.