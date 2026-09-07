Казанский пороховой завод разработает отечественный порох для спорта и охоты

Казанский государственный казенный пороховой завод получит финансирование Ростеха на разработку отечественного пороха для спортивного и охотничьего применения. Проект предприятия стал одним из победителей корпоративной программы «Вектор», сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Разработка Казанского порохового завода вошла в число шести проектов, победивших в восьмом наборе программы. Всего Ростех направит на их реализацию более 100 млн рублей.

Помимо проекта казанского предприятия, финансирование получат разработки процессорных модулей для систем искусственного интеллекта, устройства для незрячих и слабовидящих людей, системы обогрева пациентов, станции для защиты трубопроводов от коррозии и цифровой платформы для работы с технической документацией.