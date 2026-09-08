Кубок Генпрокурора РФ по стрельбе из лука соберет звезд в Казани

Фото: "Татар-информ"

С 14 по 18 сентября «Ак Барс Арена» в Казани примет Всероссийский Кубок Генерального прокурора по стрельбе из лука — соревнования, где спортивная борьба соединится с шоу звезд эстрады.

В понедельник, 14 сентября, в 13:30 на стадионе состоится торжественная церемония открытия. Для гостей выступят Клава Кока и NILETTO. Вход бесплатный, но нужна предварительная онлайн-регистрация — кассы на объекте не работают. Рассадка свободная в пределах выбранного сектора.

Главные действующие лица — более 600 юных лучников (14–20 лет) из всех регионов страны. Они разыграют награды в классическом и блочном луке на дистанциях 50, 60 и 70 метров в личном и командном зачетах.

Татарстан представляют 35 спортсменов; самые младшие — Динара Борханова, Артем Найданов и Рената Шияпова (все — 2012 года рождения).

15 сентября в 9:00 стартует квалификация у любителей блочного лука, затем в 12:30 — их первые индивидуальные матчи (1/48). В 13:30 на линию выходят спортсмены с классическим луком до 18 лет с квалификацией, а в 18:20 — классики до 21 года; вечером того же дня пройдут их стартовые раунды плей-офф.

16 сентября с 9:00 начинаются матчи на вылет — от 1/24 финала до полуфиналов включительно; командные соревнования запланированы на 16:30.

17 сентября в 13:00 разыгрываются бронзовые медали.

18 сентября в 9:00 стартуют финальные поединки, которые определят обладателей золота во всех видах программы, а в 14:30 состоится торжественная церемония закрытия с награждением победителей и призеров.

Ранее турнир проходил в Сочи (стадион «Фишт») и Москве («Лужники»).

В Казани в 2025 году состязание собрало 629 спортсменов, 103 тренера, 165 волонтеров и более 18 тысяч зрителей.

Организаторы делают акцент на семейный отдых: на территории стадиона работают кафетерий, зона активностей и парковка. Вход — со стороны улицы Чистопольская (вход 1).

Расписание может меняться, поэтому гостей просят прибывать к началу сессии и следить за обновлениями в программе.