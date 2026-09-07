Завершился фестиваль «Казань – музыкальная столица исламского мира»

Первый международный фестиваль «Казань – музыкальная столица исламского мира» завершился концертом в ЦУМе – Центре уникального мастерства.

Программу концерта художественный руководитель фестиваля и Казанского камерного оркестра La Primavera Рустем Абязов назвал «Обращение к истокам». В нее вошли сочинения Яхина, Камала, Хабибуллина, Ахияровой, Сайдашева, Асхадуллина и Абязова. Гости фестиваля услышали звучание старинных народных инструментов – кылкубыза, курая, такта-кубыза, думбры и других в исполнении артистов ансамбля «Алпар».

В концерте также приняли участие и академические музыканты, многие из которых только недавно начали исполнять музыку на этнических инструментах. Они признались, что исполнение вызывает определенные трудности, но публика принимала всех очень горячо.

Музыканту, дирижеру и председателю Союза композиторов РТ Ильясу Камалу мастера вручили белоснежный кылкубыз прямо на сцене, поблагодарив его за возрождение традиций.

«С деревом мой отец работает уже более 30 лет, а музыкальные инструменты мы начали делать в 2020-м – после моего увлечения горловым пением и музыкой, – рассказал мастер Фаниль Вильданов. – После знакомства с другими музыкантами мы поняли, что потребность в этнических инструментах очень велика. Мы решили возрождать их. Стараемся сделать их доступными. Знакомим с этими инструментами школьников – благо, в ЦУМе, при поддержке государства, у нас есть две площадки: мастерская и лекторий».

Первый международный фестиваль «Казань – музыкальная столица исламского мира» прошел в столице Татарстана с 26 августа по 6 сентября. Музыканты дали концерты в Казанском Кремле, ГБКЗ им. С. Сайдашева, ЦУМе. Фестиваль состоялся при поддержке Фонда содействия стратегическому диалогу и партнерству.

«Я очень доволен новым фестивалем. Все, что было задумано, получилось. Он прошел масштабно – и по насыщенности событиями, и разнообразию программы и форматов, и по логистике – мы играли на разных площадках», – поделился Рустем Абязов.