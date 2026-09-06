«Будем учиться у вас!»: Казань приняла эстафету Всемирных игр кочевников

В Кыргызстане завершились VI Всемирные игры кочевников. В рамках рабочего визита в город Чолпон-Ата Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закрытия соревнований, а также вместе с замминистра спорта России Алексеем Морозовым принял коокор – один из символов Игр, знаменующий передачу права их проведения Казани.





Фото: скриншот трансляции

«Пусть единство и дружба народов будут вечными»

Церемония передачи символа соревнований состоялась на закрытии Игр кочевников в городе Чолпон-Ата. Традиционную кожаную флягу коокор (кирг. көөкөр), в свое время использовавшуюся для хранения и перевозки кумыса, в руки Рустама Минниханова и заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова передал Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

«Пусть путь Всемирных игр кочевников продолжается из эпохи в эпоху, от народа к народу, из поколения в поколение. Сила – в единстве. Пусть единство и дружба народов будут вечными», – сказал Касымалиева во время передачи спортивного символа.

Раис Татарстана высоко оценил уровень проведения завершившихся Игр.

Фото: скриншот трансляции

«Для нас большая честь получить право проведения следующих Всемирных игр кочевников. Здесь они прошли на самом высоком международном уровне. Мы будем обращаться к вам, учиться у вас. Желаю процветания братскому кыргызскому народу и Кыргызской Республике. Большое спасибо!» – сказал Раис республики.

Алексей Морозов заверил, что опыт Казани в проведении международных соревнований и уникальное сочетание культуры народов России станут надежным фундаментом для успешного проведения следующих Игр.

«Ждем вас на VII Всемирных играх кочевников», – сказал он.

Рустам Минниханов Фото: скриншот трансляции

«Остался под большим впечатлением от уровня организации, зрелищности церемонии открытия»

Для принятия символа Игр Раис Татарстана прибыл в Кыргызстан накануне. В ходе своей рабочей поездки он встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.

«Остался под большим впечатлением от уровня организации нынешних Игр, зрелищности церемонии открытия. Нам будет очень непросто повторить ваш успех, но мы постараемся», – отметил Минниханов.

Президент Кыргызстана выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении этого мероприятия.

Будущие Игры в Казани и опыт Кыргызстана в организации этого международного мероприятия Минниханов обсудил и на встрече с Премьер-министром Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым.

Рустам Минниханов, Адылбек Касымалиев Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

«Татарстан сделает всё, чтобы сохранить достойный уровень соревнований при их проведении в Казани», – отметил Раис Татарстана.

Россия – третья в общем медальном зачете прошедших Игр

Напомним, что о готовности столицы Татарстана принять эти международные соревнования 1 сентября заявил Президент России Владимир Путин, тем самым поставив точку в определении столицы будущих Игр (на эту роль претендовали и другие российские регионы). Это произошло на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.

«Вчера мы присутствовали на открытии проходящих в эти дни в Киргизии Игр кочевников, в которых принимают участие представители многих государств ШОС, в том числе Россия. Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани, в России. Будем рады видеть команды заинтересованных государств», – заявил российский лидер в столице Кыргызстана.

Фото: пресс-служба Раиса Татарстана

Всемирные игры кочевников – крупнейшее международное мероприятие по национальным и этническим видам спорта, включенное в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Впервые Игры состоялись в 2014 году в Чолпон-Ате. За всю историю «олимпиады кочевников» они проходили также в Турции и Казахстане. В этом году в соревнованиях приняли участие более 3 тысяч спортсменов из 106 стран. Состязания прошли по 43 видам спорта. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете.