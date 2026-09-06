«Будем учиться у вас!»: Казань приняла эстафету Всемирных игр кочевников
Рустам Минниханов принял переходящий символ Всемирных игр кочевников
В Кыргызстане завершились VI Всемирные игры кочевников. В рамках рабочего визита в город Чолпон-Ата Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в церемонии закрытия соревнований, а также вместе с замминистра спорта России Алексеем Морозовым принял коокор – один из символов Игр, знаменующий передачу права их проведения Казани.
«Пусть единство и дружба народов будут вечными»
Церемония передачи символа соревнований состоялась на закрытии Игр кочевников в городе Чолпон-Ата. Традиционную кожаную флягу коокор (кирг. көөкөр), в свое время использовавшуюся для хранения и перевозки кумыса, в руки Рустама Минниханова и заместителя министра спорта РФ Алексея Морозова передал Премьер-министр Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
«Пусть путь Всемирных игр кочевников продолжается из эпохи в эпоху, от народа к народу, из поколения в поколение. Сила – в единстве. Пусть единство и дружба народов будут вечными», – сказал Касымалиева во время передачи спортивного символа.
Раис Татарстана высоко оценил уровень проведения завершившихся Игр.
«Для нас большая честь получить право проведения следующих Всемирных игр кочевников. Здесь они прошли на самом высоком международном уровне. Мы будем обращаться к вам, учиться у вас. Желаю процветания братскому кыргызскому народу и Кыргызской Республике. Большое спасибо!» – сказал Раис республики.
Алексей Морозов заверил, что опыт Казани в проведении международных соревнований и уникальное сочетание культуры народов России станут надежным фундаментом для успешного проведения следующих Игр.
«Ждем вас на VII Всемирных играх кочевников», – сказал он.
«Остался под большим впечатлением от уровня организации, зрелищности церемонии открытия»
Для принятия символа Игр Раис Татарстана прибыл в Кыргызстан накануне. В ходе своей рабочей поездки он встретился с Президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым.
«Остался под большим впечатлением от уровня организации нынешних Игр, зрелищности церемонии открытия. Нам будет очень непросто повторить ваш успех, но мы постараемся», – отметил Минниханов.
Президент Кыргызстана выразил готовность оказать всестороннюю поддержку в проведении этого мероприятия.
Будущие Игры в Казани и опыт Кыргызстана в организации этого международного мероприятия Минниханов обсудил и на встрече с Премьер-министром Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым.
«Татарстан сделает всё, чтобы сохранить достойный уровень соревнований при их проведении в Казани», – отметил Раис Татарстана.
Россия – третья в общем медальном зачете прошедших Игр
Напомним, что о готовности столицы Татарстана принять эти международные соревнования 1 сентября заявил Президент России Владимир Путин, тем самым поставив точку в определении столицы будущих Игр (на эту роль претендовали и другие российские регионы). Это произошло на заседании саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
«Вчера мы присутствовали на открытии проходящих в эти дни в Киргизии Игр кочевников, в которых принимают участие представители многих государств ШОС, в том числе Россия. Наша страна готова провести следующие такие игры в 2028 году в Казани, в России. Будем рады видеть команды заинтересованных государств», – заявил российский лидер в столице Кыргызстана.
Всемирные игры кочевников – крупнейшее международное мероприятие по национальным и этническим видам спорта, включенное в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Впервые Игры состоялись в 2014 году в Чолпон-Ате. За всю историю «олимпиады кочевников» они проходили также в Турции и Казахстане. В этом году в соревнованиях приняли участие более 3 тысяч спортсменов из 106 стран. Состязания прошли по 43 видам спорта. Сборная России заняла третье место в общем медальном зачете.