Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 12 сентября

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнут работать 12 сентября. Торговля продлится до 27 декабря, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства РТ.

В Казани ярмарки будут работать на 14 площадках, в Нижнекамске – на трех, в Зеленодольске – на двух, еще одна площадка будет организована в Набережных Челнах.

Производители смогут продавать продукцию на ярмарках по ценам до 20% ниже розничных. Это обеспечивается за счет бесплатного предоставления торговых мест и компенсации затрат на ГСМ.