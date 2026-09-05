news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 5 сентября 2026 13:48

Осенние сельхозярмарки стартуют в Татарстане 12 сентября

Читайте нас в
Телеграм

Осенние сельскохозяйственные ярмарки в Татарстане начнут работать 12 сентября. Торговля продлится до 27 декабря, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ленар Гарипов на совещании в Доме Правительства РТ.

В Казани ярмарки будут работать на 14 площадках, в Нижнекамске – на трех, в Зеленодольске – на двух, еще одна площадка будет организована в Набережных Челнах.

Производители смогут продавать продукцию на ярмарках по ценам до 20% ниже розничных. Это обеспечивается за счет бесплатного предоставления торговых мест и компенсации затрат на ГСМ.

#сельхозярмарки #минсельхозпрод рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Ограничения на брак: на ком нельзя жениться в Татарстане

Ограничения на брак: на ком нельзя жениться в Татарстане

5 сентября 2026

ВТБ: Доля золота в инвестиционных портфелях снижается после рекордного ралли

4 сентября 2026
Новости партнеров