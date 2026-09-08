В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили более 20 электросамокатов

В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 23 электросамоката и велосипеда.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, рейд проводился совместно с Исполнительным комитетом города. За нарушение правил парковки и передвижения на штрафстоянку отправили 18 электросамокатов Whoosh и 3 электросамоката Urent и 2 велосипеда «Зелёный город».

Компаниям, обслуживающим транспорт, выписали протоколы. Их могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей.