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Происшествия 8 сентября 2026 15:51

В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили более 20 электросамокатов

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В Казани во время рейда на штрафстоянку отправили 23 электросамоката и велосипеда.

Как сообщили в Госавтоинспекции Казани, рейд проводился совместно с Исполнительным комитетом города. За нарушение правил парковки и передвижения на штрафстоянку отправили 18 электросамокатов Whoosh и 3 электросамоката Urent и 2 велосипеда «Зелёный город».

Компаниям, обслуживающим транспорт, выписали протоколы. Их могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. рублей.

#гаи
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