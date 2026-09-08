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Экономика 8 сентября 2026 17:08

Топилин: Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября

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Топилин: Закон о платформенной экономике вступит в силу 1 октября
Депутат Государственной Думы ФС РФ Максим Топилин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 октября 2026 года вступает в силу закон о регулировании платформенной экономики, который устанавливает правила работы посреднических цифровых платформ. Об этом на круглом столе «Экономика Татарстана в эпоху цифровизации» сообщил председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин.

Документ регулирует деятельность платформ, на которых происходит весь цикл – от заказа до расчетов и доставки. К ним относятся Ozon, Wildberries, Avito, Яндекс.Такси, сервисы доставки еды и другие. «ЦИАН, например, не регулируется, потому что там нет приобретения квартиры, это не посредническая платформа», – пояснил Топилин.

По словам депутата, работа над законопроектом длилась полтора года – это время ушло на то, чтобы найти баланс между интересами платформ, потребителей и производителей. С 1 октября проверка сертификатов, патентных прав, маркировки товаров и их происхождения станет обязательной для платформ. Раньше это было доброй волей участников рынка.

«Все претензии заключаются в том, что не подтверждены права того, кто производит товары, не происходят проверки маркировки», – отметил парламентарий.

При этом Топилин подчеркнул, что данный закон представляет собой только первый шаг.

#e-commerce #Максим Топилин
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