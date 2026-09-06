Минниханов пообещал сохранить высокий уровень Игр кочевников

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с премьер-министром Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

Раис РТ поделился впечатлениями от организации Всемирных игр кочевников и заверил, что Татарстан приложит все усилия для сохранения достойного уровня соревнований при проведении их в Казани.

«Что касается деловой повестки, то стороны детально обсудили вопросы сотрудничества по целому ряду направлений: промышленность, сельское хозяйство, культура, спорт», – отмечается в сообщении.

Раис Татарстана также пригласил кыргызские делегации на форумы, которые проходят в республике и могли бы быть полезны для укрепления взаимодействия и поиска новых направлений сотрудничества.

Фото: пресс-служба Раиса РТ