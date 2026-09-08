Леонов: «В октябре ожидаем визит главы European Aquatics в Россию»

Фото: © Султан Искахов / «Татар-информ»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов в разговоре с «ТИ-Спортом» поделился важной новостью по поводу возможного проведения чемпионата Европы по водным видам спорта в 2028 году в Казани:

«В октябре мы ожидаем визит президента European Aquatics в Россию. И вы знаете, что на 2028 год в календаре у нас стоит большой турнир – объединенный чемпионат Европы по водным видам спорта. Все виды водоплавающих, кроме водного поло. Оно проводится отдельно. Надо сказать, что у нас есть всё для проведения водного чемпионата Европы, но надо понимать, насколько европейские страны готовы приехать в 2028 году в Россию и Татарстан. Это было бы для нас большим событием. Мы соскучились по титульным спортивным событиям», – сказал Леонов «ТИ-Спорту».



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