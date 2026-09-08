Импортные авто в РФ могут подорожать на 5-7% в течение месяца

Импортные автомобили через месяц-полтора могут подорожать на 5-7% при сохранении ткущего курса рубля. Об этом сообщил автоэксперт Максим Маслов.

«Например, машина за 3 млн руб. может прибавить 150–250 тыс. руб., автомобиль за 5 млн — порядка 250–400 тыс., а за 8–10 млн руб. — около 400–700 тыс. руб», – пишет «Автоньюс».

По словам эксперта, итоговая цена автомобиля формируется под воздействием сразу нескольких факторов. Помимо колебаний валютного курса, значение имеют стоимость машины на иностранном рынке, расходы на транспортировку, таможенные сборы и индивидуальные условия сделки. Поэтому в отдельных случаях во время доставки стоимость автомобиля может вырасти относительно суммы, согласованной при заключении договора. Ранее «Татар-информ» сообщал, какие льготы для автовладельцев доступны в Татарстане.