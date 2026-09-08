«Ак Барс» объявил о переходе форварда Егора Соколова

Фото: телеграм-канал ХК «Торпедо»

Казанский клуб официально подтвердил обмен с минским «Динамо».

В Татарстан переезжает 26-летний нападающий Егор Соколов, а в обратном направлении следует Владимир Алистров.

Кроме того, «Ак Барс» получил права на защитника Владислава Колячонка.

Новобранец подписал с казанцами контракт, рассчитанный до 2028 года.

Любопытно, что текущий сезон Соколов начинал в нижегородском «Торпедо», однако накануне был обменян в минский клуб за денежную компенсацию.

Соколов выступал за "Торпедо" с сезона-2025/26. За это время он сыграл 70 матчей и набрал 40 очков (15+25).

В Американской хоккейной лиге (АХЛ) на счету нападающего 324 матча и 229 (99+130) очков за пять сезонов.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал усиление состава:

«Мы давно следили за Егором Соколовым и рады, что сейчас удалось реализовать этот переход. В межсезонье нам было важно добавить команде габаритов и мощи в игре под воротами. Егор хорошо использует свои физические данные, уверенно действует у бортов и на пятаке, может продавливать соперника. При этом Егор – один из самых талантливых игроков своего возраста. Он выступал за молодёжную сборную России на чемпионате мира, брал на себя роли лидера. У него есть бомбардирские качества, нацеленность на ворота и умение набирать очки. Рассчитываем, что Соколов поможет нам во многих компонентах», – приводит слова генменеджера пресс-служба клуба.