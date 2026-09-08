В Нижнем Новгороде завершился фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026»

В Нижнем Новгороде 7 сентября подвели итоги международного фестиваля-лаборатории «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». Проект объединил молодых режиссеров, актеров, студентов и педагогов ведущих театральных вузов России и зарубежных стран. От Республики Татарстан в нем приняли участие воспитанники Детской татарской театральной студии «Апуш», сообщили в пресс-службе полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.

Согласно полученной информации, в течение семи дней участники работали над эскизами спектаклей на борту теплохода «Александр Попов», который проследовал по маршруту через пять городов ПФО и Центрального федерального округа. Торжественное открытие состоялось 31 августа в Саратове, после чего 1 сентября теплоход отправился в творческое путешествие. Участники посетили Самару (2 сентября, сцена КЦ «Дирижабль»), Казань (3 сентября, РЦ «Созвездие – Йолдызлык»), Кострому (6 сентября, Драмтеатр им. А.Н. Островского) и завершили путешествие 7 сентября в Нижнем Новгороде на сцене Театра юного зрителя.

Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев поздравил участников с успешным завершением образовательного тура.

«Прошли семь дней путешествия, в ходе которых вы посетили пять городов и представили своё творчество местным зрителям. Наш великий народ объединяет река Волга и не менее великий русский язык. Тема фестиваля в этом году – русская классическая литература. Это ответ тем, кто пытался «вычистить» нашу российскую культуру. Роман «Евгений Онегин» издан на 75 языках мира, «Мастер и Маргарита» переведён на десятки языков. Сколько фильмов, опер и пьес поставлено по этим произведениям! Мир без русской классики представить невозможно. ГИТИСФЕСТ – территория творческого поиска, где встречаются опыт ведущих педагогов ГИТИСа и смелость молодых театральных коллективов. И очень важно, что жители пяти городов смогли увидеть ваши работы. Кроме того, мы приняли решение, что разместим видео всех эскизов на сайте Фестиваля «Театральное Приволжье», чтобы обеспечить доступ к ним еще большего количества зрителей», – отметил Машковцев.

Он также напомнил, что в ПФО проходит фестиваль «Театральное Приволжье», победители которого получили возможность принять участие в проекте «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2026». Он выразил благодарность организаторам, прежде всего Президентскому фонду культурных инициатив и ГИТИСу.

Согласно данным пресс-службы, на борту теплохода проходили творческие лаборатории, мастер-классы от ведущих педагогов ГИТИСа и показы эскизов спектаклей. В этом году фестиваль-лаборатория посвящен юбилейным датам выдающихся русских писателей и поэтов: молодые режиссеры обратились к произведениям Николая Лескова, Евгения Шварца, Мусы Джалиля, Михаила Булгакова (к 135-летию писателя), Александра Афанасьева, Николая Гумилева и Аркадия Аверченко. В финальный день на сцене Нижегородского ТЮЗа представили постановочные эскизы: «Дьяволиада» (Булгаков), «День человеческий» (Аверченко), «Дерево превращений» (Гумилев) и другие.

В проекте участвовали лауреаты окружного проекта «Театральное Приволжье» из Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Пензенской, Самарской и Саратовской областей, выпускники и педагоги ГИТИСа, студенты театральных школ ПФО и ЦФО, а также учащиеся из Кыргызстана и Китая.

Фестиваль-лаборатория стал площадкой для профессионального роста молодых театральных деятелей и укрепления связей между вузами и региональными театральными сообществами. Формат «театрального теплохода» позволил участникам обменяться опытом и создать новые творческие коллаборации.

Мероприятие проводится в рамках окружного общественного проекта «Театральное Приволжье», инициированного полпредом Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Проект направлен на поддержку молодежных театральных инициатив, развитие межрегионального культурного сотрудничества и создание новых креативных площадок.