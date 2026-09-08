Гущин: Изменения в облике Мергасовского дома будут минимальными и обоснованными

Изображение: рендер Комитета РТ по охране ОКН

Изменения в историческом облике Мергасовского дома в центре Казани, которые произойдут после того, как аварийные конструкции здания разберут и воссоздадут заново, будут «абсолютно минимальными» и «абсолютно обоснованными». Об этом в интервью «Татар-информу» заявил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Мы сегодня говорим о спасении объекта культурного наследия, о сохранении и о том, как можно быстрее этот объект приспособить к современному использованию. Это был жилой дом, он останется жилым домом. Изменения в облике будут абсолютно минимальные, они абсолютно обоснованы», – акцентировал он.

В частности, проект воссоздания объекта культурного наследия регионального значения предполагает остекление дворовых балконов, которого не было в изначальном историческом облике Мергасовского дома.

«Были открытые балконы с металлическим ограждением. По прошествии 50–60 лет жильцы дома что-то делали, обкладывали металлопрофилем, сайдингом, делали какие-то ограждающие конструкции, создавали более комфортные для себя условия», – пояснил Гущин.

Он подчеркнул, что речь идет не о лицевом фасаде, а именно о дворовом фасаде. Проектные решения предусматривают восстановление балконов в прежних габаритах, с сохранением исторического металлического ограждения, но с единым остеклением.

«Мы решаем здесь несколько задач. Защищаем конструкцию дома от воды и снега, потому что вода – это всегда зло для памятника. Второй вопрос – это комфорт для жильцов. Защищенные балконы можно использовать круглый год. Ну, и третий вопрос – сохранение визуального аспекта, так как имеется проницаемость остекления», – отметил председатель профильного комитета.

Он также прокомментировал предусмотренное проектом создание террас:

«У меня тоже возникали вопросы по поводу террас. Но мы сохраняем историческую конфигурацию кровли. Мы ее не меняем, сохраняем материал кровли – она будет фальцевая. Но на отдельных участках появятся открытые зоны для террас. Этот элемент очень тщательно был изучен экспертами, аттестованными Министерством культуры Российской Федерации», – заверил Гущин.

Что же касается предполагаемого увеличения этажности дома, то это, по словам Гущина, на облик здания никак не повлияет.

«Появляется не дополнительный этаж, а подвальное пространство для обустройства инженерных систем и коммуникаций, в том числе тепловых узлов. Частично оно будет занято инженерными коммуникациями, частично там будут парковочные места. Это лучший вариант, чем множество машин во дворе», – сказал председатель Комитета РТ по охране ОКН.

Гущин обратил внимание на то, что в Казани очень много успешных примеров нестандартного приспособления исторических зданий.

«Например, здание фабрично-торгового товарищества „Братья Крестовниковы“ середины XIX – начала XX веков в Казани, по улице Габдуллы Тукая. Концепция предполагает интересное решение – „здание в здании“ со стеклянной кровлей. На кровле будут устроены световые фонари для обеспечения норм инсоляции. Встроен монолитный железобетонный каркас с отступом от кирпичных стен (2–3 метра), что создает многосветные пространства, освещаемые через остекленную крышу. Также будет устроена подземная парковка в стесненных городских условиях. Здание будет приспособлено под гостиницу с общественными помещениями на первом этаже», – рассказал он.