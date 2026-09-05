Карпин точит зуб на казанцев: почему игроков «Рубина» нет в расширенном составе

Накануне тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Карпиным объявил расширенный состав из 38 игроков на сентябрьский сбор. И не вызвал в команду ни одного футболиста «Рубина», хотя матч с Ираном 29 сентября пройдет в Казани. Почему Ставер до сих пор последний из казанцев, кто пересекал порог национальной команды, – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Хуже Сафонова, но лучше Торопа и Агкацева

Когда мы касаемся темы игроков из казанского «Рубина» в сборной России, важно помнить, что последний раз футболист из столицы Татарстана открывал двери национальной команды в марте 2025 года. Тогда Валерий Карпин вызвал Евгения Ставера для подготовки к товарищеским матчам против Гренады и Замбии. Сейчас же для Евгения не нашлось местечка даже в расширенном списке.

Зато Валерий Георгиевич внес в этот список шесть других вратарей: Сафонова, Адамова, Митрюшкина, Агкацева, Максименко и Торопа. И тут к наставнику сборной появляются большие вопросы. Все они вызваны статистикой и ощущением от игры шестерки голкиперов.

Но вначале – о Ставере. За основу возьмем пять первых матчей в этом сезоне. Так как в Кубке Евгений не играл в этом сезоне ни разу (все три игры отстоял Артур Нигматуллин), то основываемся только на чемпионате. Итак – 5 игр. Да, неровный старт казанского клуба, но игра самого Ставера вопросов не вызывает. Можно с ходу вспомнить с десяток эпизодов, когда он потащил в важнейшие моменты игры. Да и по оценкам средний уровень его игры в начале этого сезона равняется 6,4.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Далее – уж простите, начинаем сравнивать. Вратарь московских армейцев Владислав Тороп – здесь тоже есть вопросы к структуре и игре москвичей, но Слава старается не прозябать. Имеет среднюю оценку – 6,1. Голкипер лидера чемпионата «Краснодара» Станислав Агкацев тоже помогает своей команде сохранять победный настрой. Но даже при всем при этом эксперты оценивают его игру в среднем на 6,3.

Кто несколько выбивается из этого середняцкого ряда, так это голкипер «Локомотива» Антон Митрюшкин. Да, его команда испытывает колоссальные проблемы, но сам Антон спасает как может. И во многих матчах, по сути, был главным светлым пятном клуба – со средней оценкой 6,5.

Конечно, мы выносим за скобки Матвея Сафонова как главного вратаря страны, место которого в составе не подлежит никакому сомнению. Есть еще спартаковец Александр Максименко, но в этом сезоне он хорош в том числе и потому, что хорош весь красно-белый клуб. И Денис Адамов из «Зенита».

Исходя из этой общей картины, Ставер мог бы быть назван третьим-четвертым номером – хотя бы с учетом вдвойне домашней для него игры. Но Карпин с Виталием Кафановым решили по-другому. Неизвестно, был ли у тренеров разговор со Евгением, но выглядит это довольно странно.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Рожков – не кандидат?

Аналогичную претензию можно озвучить Карпину и по поводу защитника «Рубина» Ильи Рожкова. Но здесь посыл тренера национального сборной хоть как-то объяснить можно. Наставник вызвал опытных Осипенко, Бевеева, Кругового, Сильянова и других заслуженных товарищей. В этом смысле воспитаннику казанского футбола есть куда расти.

Но, опять же, по своей структуре и типу игры Илья мог бы многое дать этой сборной. Он не только закрывает фланг в обороне, но и регулярно подключается к атакам. Все мы помним, как часто Рожков появлялся на острие нападения в матче с той же «Родиной» (хотя и проигранном). Или как был полезен против махачкалинского «Динамо».

Но есть кое-что, что, видимо, замечает Карпин и потому пока не готов брать молодого игрока в сборную, – это ошибки Ильи. Причем ошибки не только футбольного характера. Речь, например, и о удалении в матче с «Краснодаром» в первой игре сезона. После чего он то выходил на замену, то играл весь матч.

Но кажется, Франк Артига сможет «вылечить» игрока. Изменения, во всяком случае, заметны уже сейчас. Например, в матче против Махачкалы главный тренер казанцев доверил Рожкову капитанскую повязку. Так что тут надо смотреть динамику. Возможно, уже к следующему сбору казанских игроков в сборной станет как минимум на одного больше.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Безруков без шансов для сборной?

Из тех казанцев, кто по своему потенциалу мог бы уже стучаться в двери национальной команды, но пока тоже чередует «дебет с кредитом», стоит отметить полузащитника Руслана Безрукова. Да, испанский специалист доверил ему капитанскую повязку в Кубке, но надо сказать, что пока Руслан не впечатляет. Он старается, в Кубке делал максимум возможного. Было видно, что хочет забить. Что и подтвердил «ТИ-Спорту» после игры.

«Это (роль капитана, – прим. «ТИ-Спорта») воодушевляло меня. «Рубин» – большой клуб, и очень приятно после четырех лет в команде почувствовать себя капитаном и пережить это. Естественно, был боевой настрой. Хотелось показать, что капитанскую повязку дали не зря», – сказал тогда Безруков.

Но нельзя и не замечать главного – Руслан, как он сам подчеркнул, в казанском клубе уже четыре года. И может или поблекнуть на общем фоне, или «завалить» мяч в дальний угол. Пока нет сезонной стабильности. Собственно, потому двери в сборную и окрашены для него в красный, а не зеленый цвет.