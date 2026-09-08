Обвинение просит по 8 лет колонии отпустившим водителя-наркомана сотрудникам ГАИ

В Советском суде Казани сегодня прошли прения по делу трех сотрудников Госавтоинспекции. По версии следствия, они за взятку отпустили водителя, который сел за руль в состоянии наркотического опьянения. На скамье подсудимых трое инспекторов ДПС – Владислав Школьников и Ильшат Султанов, а также Александр Григорьев.

Перед началом прений, прокурор задал несколько дополнительных вопросов подсудимым, после чего сторона защиты выступила с ходатайством о переквалификации обвинения. По их мнению, ни о какой взятке не может быть и речи. Все трое подсудимых просто подчинились приказу руководства.

«Уважаемый суд, мы признаем свои действия, мы не признаем факт получения денег. Исходя из показаний свидетелей, никаких разговорах о деньгах вообще не было. Все перечисления были или на (руководителя обвиняемых, прим. Т-и) Ибрагимова, или на иных лиц. Ни один из подсудимых никаких денег не получил. Оснований им не доверять – нет. Они действовали в соответствии со своими должностными полномочиями, остановили водителя, составили протокол. А после приехал их начальник, которому они не могли не подчиниться, от него они получили указания, которые и выполнили. На основании изложенного, мы считаем, что имеются основания для переквалификации действий Григорьева», – рассказал в суде адвокат Вадим Максимов.

С речью также выступила и представитель государственного обвинения. Она заявила, что считает вину подсудимых доказанной, а также попросила суд признать их виновными и назначить наказание: Григорьеву – 8 лет и 8 месяцев со штрафом 1 млн рублей, а Султанову и Школьникову – 8 лет и 6 месяцев лишения свободы со штрафом 500 тыс. рублей. Местом отбытия наказания государственный обвинитель назвала исправительную колонию строгого режима.

«Сторона защиты не отрицает факта того, что 15 апреля 2023 года водитель был доставлен на медицинское освидетельствование. Но мы считаем, что Григорьев подлежит другой квалификации. Никаких денежных средств Григорьев не получал, не совершал никаких действий, превышающих его полномочия, денег ни один из троих у водителя не просил», – отметил адвокат.

Помимо государственного обвинителя и адвокатов, в прениях также выступили и сами подсудимые. Все трое просили о изменении квалификации. Они указывают на то, что взятки как таковой не было. Водитель якобы договорился напрямую с их начальством, а они просто выполняли указания руководства.

«Я не получал никаких взяток. Я признаю свою вину в превышении полномочий из-за ложно понятых интересов службы и считаю, что мои действия подлежат переквалификации», – сказал суду подсудимый Григорьев.

Напомним, что преступление, по версии следствия, произошло 15 апреля 2023 года. Тогда двое инспекторов – Школьников и Султанов – остановили автомобиль Porsche Panamera. Обнаружив у водителя признаки опьянения, они проверили его на алкотестере, однако проверка ни к чему не привела – алкоголь он не употреблял. Тогда полицейские предложили водителю пройти медицинское освидетельствование на предмет наркотического опьянения. Вместо этого владелец Porsche предложил сотрудникам договориться, но сотрудники ГАИ разговаривать с ним отказались.

Через своих знакомых водитель Porsche вышел на экс-начальника ГИБДД по Приволжскому району Инсафа Ибрагимова. Ибрагимов согласился помочь за 150 тысяч рублей. Водитель согласился передать деньги. Из них, по версии следствия, большую часть забрал себе посредник, вышедший на Ибрагимова, – 40 тысяч рублей, 10 тысяч – Ибрагимову. Остальные 100 тысяч, якобы разделили между собой Султанов, Школьников, Григорьев и Ибрагимов – каждому по 25 тысяч.

Однако за время ожидания на водителя успели составить протокол. Так как бланки подотчетные, уничтожить протокол не представлялось возможным. Нарушителя пришлось везти на медицинское освидетельствование. Уже в больнице водителю выдали баночку для забора мочи. Вместе с ним в туалет отправился один из сотрудников ДПС, якобы в качестве сопровождения. На самом деле конвоир – по данным следствия, это был Школьников – забрал баночку для анализов у водителя Porsche и сдал свою мочу вместо него.