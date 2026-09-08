Иван Гущин о Мергасовском доме: «Есть угроза обрушения на ближайшие здания»

Мергасовский дом в 2019 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Разобрать и воссоздать – единственный способ сохранить Мергасовский дом в центре Казани. На данный момент существует угроза обрушения здания на соседние дома и проезжую часть. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

«Ни в коем случае мы не говорим ни о каком сносе. Мы говорим о спасении объекта культурного наследия», – подчеркнул руководитель профильного ведомства.

По словам Гущина, аварийный дом представляет угрозу. «Есть угроза обрушения не только на ближайшие здания. По улице Кави Наджми дом 22а, 24-й дом, по Дзержинского 16-й дом тоже в зоне риска, а также проезжая часть. Это риски, которые сегодня необходимо в срочном порядке минимизировать», – сказал председатель комитета.

Он добавил, что, если не предпринять те шаги, которые предполагаются проектными решениями, Мергасовский дом «мы окончательно потеряем».

Гущин напомнил, что методика и технология разбора и воссоздания исторических объектов в Татарстане уже отработана.

«По той же технологии работали с пряслами на объекте ЮНЕСКО – Казанском Кремле. У нас шестое и седьмое прясла, которые смотрят на площадь Тысячелетия, были признаны аварийными: там были подтопления и отклонения от вертикали на 40 сантиметров, была угроза обрушения. Мы не то что согласовали музею-заповеднику „Казанский Кремль“, мы настояли принять срочные меры и разобрать конструкцию», – рассказал Гущин.

Ранее Комитет РТ по охране объектов культурного наследия представил на общественное обсуждение научно-проектную документацию по сохранению и приспособлению Мергасовского дома.