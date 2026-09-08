Кривошлыкова: Детские писатели помогают сохранять языки народов России

Детские писатели могут помогать сохранять языки народов России, создавая произведения на родных языках и двуязычные книги. Об этом заявила председатель Союза детских и юношеских писателей Светлана Кривошлыкова на пленарном заседании «Культурный код народов России. От многообразия к общенациональным ценностям» в Казани.

Заседание прошло сегодня, 8 сентября, в рамках всероссийского проекта «Книжный поезд – 2026».

«Наши авторы, находясь в разных регионах, пишут не только на русском языке, но и на своем родном. Есть авторы, которые пишут на языках малочисленных коренных народов России и издают книги двуязычные. Мне кажется, это очень интересная и нужная практика», – сказала Кривошлыкова.

По ее словам, задача писателя не ограничивается созданием книг: автор передает детям смыслы и культурные ценности. Для этого, считает Кривошлыкова, писателям необходима возможность чаще встречаться со школьниками.

«Писатель – это человек, который транслирует смыслы. И нам нужна поддержка, конечно, Министерства культуры и Министерства просвещения, чтобы сегодня авторы могли приходить в школы и общаться с детьми», – отметила она.

Кривошлыкова также сообщила, что сегодня в России насчитывается 1116 авторов, пишущих для детей. Эта цифра ранее приводилась по итогам исследования Союза детских и юношеских писателей совместно с Российским книжным союзом и Союзом писателей России.

Тема культурного взаимодействия народов стала одной из центральных в казанской программе «Книжного поезда – 2026». Третий сезон проекта проходит с 5 по 14 сентября по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород – Казань – Ульяновск – Волгоград – Сочи. В этом году он посвящен теме «Литературный маршрут единства: книги, писатели, народы и русский язык».

Казанский день проекта приурочен ко Дню языков народов России. Сегодня в городе проходят встречи с писателями, мероприятия для школьников, педагогов и библиотекарей, а также дискуссии о культурных кодах, многоязычии, литературе и кино.