Кадровый центр РТ: более 96 тыс. вакансий доступны в Татарстане

С начала года в поисках работы в кадровый центр «Работа России» РТ обратилось более 20,7 тыс. татарстанцев. Из них удалось трудоустроить 11,3 тыс. соискателей или 54,7%. Об этом сообщает сегодня пресс-служба кадрового центра.

«На начало сентября в республике зарегистрировано 3 886 безработных при уровне безработицы 0,19%. <…> Наиболее активны жители в возрасте 35–49 лет, а также люди старше 50 лет. Среди молодежи чаще других обращаются соискатели 20–24 лет», – рассказали в пресс-службе.

За восемь месяцев этого года помощь в трудоустройстве получили 560 соискателей с ограниченными возможностями здоровья, 8 из них были приняты на квотируемые рабочие места. Также поддержку получил 331 участник специальной военной операции и члены их семей, всего трудоустроены 257 человек.

Для участников СВО в Татарстане проводятся Дни карьерных встреч, а для работодателей – обучающие семинары по изменениям в трудовом законодательстве. Для подростков проводятся профтуры на предприятия, где школьники знакомятся с разными профессиями.

На портале «Работа в России» сейчас размещено более 96 тыс. вакансий по республике. Наибольший спрос сохраняется в обрабатывающем производстве, строительстве, промышленности, транспорте и здравоохранении.

«Мы стремимся найти работу для каждого соискателя, где он сможет раскрыть свои способности и приносить пользу экономике Татарстана. В этом помогает как индивидуальный подход, так и развитие цифровых сервисов», – отметил директор Кадрового центра «Работа России» РТ Тимур Муллин.