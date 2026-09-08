Поисковики из 15 объединений Татарстана встретились на юбилейном фестивале

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

XXV Республиканский фестиваль поисковых отрядов завершился в Татарстане. Он проходил с 4 по 6 сентября на базе детского оздоровительного лагеря «Чайка» и объединил 120 участников из 15 поисковых объединений республики.

Торжественное закрытие фестиваля состоялось 6 сентября. Участники подвели итоги конкурсных испытаний и обменялись опытом.

Председатель Совета Молодежной организации «Объединение «Отечество» Республики Татарстан Александр Коноплев отметил, что участники фестиваля продолжают работу по сохранению исторической памяти и являются будущим поискового движения республики.

Он подчеркнул, что поисковики своим трудом возвращают имена героев и помогают восстанавливать историческую справедливость. Коноплев пожелал участникам удачи, результативных экспедиций и успешной поисковой работы.

Во время церемонии закрытия также наградили отличившихся представителей поискового движения Татарстана. Командир поискового отряда «За Победу!» Диана Гатауллина получила знак отличия Министерства обороны России «За отличие в поисковом движении III степени».

Директор детского оздоровительного лагеря «Чайка» Светлана Дурандина решением Совета «Объединения «Отечество» Республики Татарстан получила благодарность за заслуги в патриотическом воспитании и сохранении исторической памяти. Ее также наградили золотой медалью «За отличие в поисковом движении Республики Татарстан».

Программа фестиваля была направлена на повышение квалификации поисковиков и состояла из восьми основных блоков. Они включали профессиональную, интеллектуальную, творческую, спортивную и туристическую подготовку. Участники соревновались в профильных дисциплинах, в том числе демонстрировали знания военной истории и практические навыки поисковой работы.

Дурандина, обращаясь к участникам, отметила теплую атмосферу юбилейного фестиваля и поблагодарила поисковиков за участие. Она пожелала им дальнейших успехов и достижений, добавив, что лагерь «Чайка» будет ждать их снова.

Победители конкурсных испытаний получили дипломы и призы. Организаторы отметили высокий уровень подготовки молодых поисковиков Татарстана и их вклад в сохранение исторической памяти.

Деятельность студенческих отрядов координирует Министерство по делам молодежи Татарстана в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Осенью в республике также пройдет окружной слет поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт».