В ноябре Казань в пятый раз примет фестиваль «Восточный базар»

«Восточный базар в Казани» 2025 года

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 9 по 22 ноября текущего, 2026 года в столице Татарстана в пятый раз онлайн и офлайн состоится Международный фестиваль национальных культур «Россия – Восток» («Восточный базар в Казани»). Соответствующее распоряжение Кабинета министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Организатором события выступит Общественный фонд татарской культуры Республики Татарстан имени Рашита Вагапова. Соорганизаторами деловой программы форума предложено стать Академии наук РТ и Казанскому государственному институту культуры.

Кроме того, распоряжением создан оргкомитет фестиваля. Председателем комитета станет заместитель министра культуры РФ Андрей Малышев. Его сопредседателем назначена вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Заместителями председателя оргкомитета должны стать вице-премьер РТ – полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин и президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов. Секретарем определена начальник Управления культуры и развития языков народов РТ Аппарата Кабинета министров Татарстана Ляйсан Низамова.

Контроль за исполнением распоряжения возложен на Министерство культуры РТ.