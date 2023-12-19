Жилой комплекс комфортного проживания «DOLCE VITA»: дома первой очереди построены

Фото: ООО СЗ «Дольче Вита»

Уникальный формат загородной жизни - самодостаточный жилой комплекс вблизи Иннополиса и рядом с Казанью: квартиры комфорт-класса в домах с невысотной авторской архитектурой, панорамным остеклением, завораживающими видами и продуманными для жизни планировками.

Новое видение загородной жизни предлагает специализированный застройщик «DOLCE VITA»: современное комфортабельное жильё, где использованы передовые технологии девелопмента. Строительство жилого комплекса идёт полным ходом (началось возведение второй очереди) – дома первой очереди построены, на них получено заключение о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов и проектной документации. Весной 2024 года дома встретят первых жильцов.

Жилой комплекс «DOLCE VITA»: продуманная концепция жизни и технологии «зеленой энергии»

Комплекс находится в живописном месте: рядом лес, озеро, при этом недалеко от Иннополиса и Казани. Следуя по федеральной трассе, до столицы Татарстана можно добраться за 15 минут. Жилой комплекс «Dolce Vita» создан для мобильного семейного человека, желающего сочетать в своей жизни экологию загородной жизни с уютом городского жилья.

Фото: ООО СЗ «Дольче Вита»

Здесь всё близко. Проектом планировки предусмотрена широкая инфраструктура: запланирован бизнес-центр, МФЦ, поликлиника, торговые, спортивные и административные комплексы, спортивные залы, площадки для отдыха и даже собственный парк. Также на территории жилого комплекса планируется строительство школы по современным модульным технологиям. Детский сад временно будет организован в одной из квартир первой очереди, но по мере роста объемов строительства, планируется возведение полноценного детского сада. На территории жилого комплекса есть где гулять детям, можно провести активные выходные на спортивных площадках или в кругу семьи отправившись в поход.

Жилой комплекс деликатно интегрирован в существующую экологическую систему местности, а при строительстве использованы «зелёные» технологии и технологии энергосбережения: солнечные батареи, собственные котельные. Все это, поможет сократить затраты будущих жильцов на коммунальные платежи. Дома расположены строго по сторонам света, что также является исключительной особенностью.

О пространстве жизни. Данный жилой комплекс создан с душой и для жизни, здесь для удобства на первых этажах предусмотрены колясочные комнаты, в пятиэтажных домах встроен лифт – быстрый и бесшумный, при входе в подъездный холл расположены комнаты для гигиены домашних животных после прогулки. Удобная навигация подъездов, износостойкие материалы, натуральные оттенки в оформлении, безопасность, уют и эстетика – то, что создаёт первое впечатление при открытии подъездных дверей любого из домов жилого комплекса. Если погружаться дальше, то следующим приятным моментом от застройщика является просторная квартирография: небольшое количество квартир на этаже, просторные общие коридоры.

Фото: ООО СЗ «Дольче Вита»

Для выбора своего сценария жизни застройщик предлагает покупателю познакомиться с девятью планировками: от однокомнатной до полноценной трехкомнатной квартиры. Планировки созданы под различные сценарии жизни будущих жильцов, поэтому пока квартиры есть в наличии можно выбрать именно ту, которая откроет новые перспективы и станет комфортной средой. В данном жилом комплексе квартиры сдаются в предчистовой отделке, чистовой отделке и есть возможность приобрести квартиру с ремонтом. Панорамное остекление и просторные лоджии позволят ежедневно наслаждаться природой и испытывать удовольствие от жизни в достойной обстановке. Для этого созданы все условия и даже более… Чтобы подарить будущим жильцам ощущение гармонии с природой, ключевая вода поступает в квартиры, а мягкость её такова, что руки можно не мазать кремом и забыть про бальзам для волос.

Специализированный застройщик ООО «ДОЛЬЧЕ ВИТА»: «Квартиры пользуются спросом! Видовые квартиры, планировки с просторными лоджиями востребованы больше всего. Спросом пользуются как однокомнатные, так и двухкомнатные квартиры с окнами, расположенными на обе стороны дома. Среди всех наших квартир, есть и очень интересные предложения, в них, на первых этажах, предусмотрены собственные террасы – здесь можно обустроить персональную зону отдыха на свежем воздухе. Стоимость квадратного метра сегодня – 125 000 рублей, интерес аудитории сохраняется благодаря госпрограммам, субсидируемым процентным ставкам, совместным программам ипотеки от застройщика и банков-партнёров. Также действуют акции от застройщика, подробности стоит уточнять у менеджера. Советуем, забронировать квартиру в этом году и тогда, мы зафиксируем цену!».

Комплекс будет расти, а вместе с ним и развиваться инфраструктура:

Вопросы транспортной доступности в жилом комплексе также решаются: в первом квартале следующего года, будет запущен мини автобус, который соединит Иннополис, Казань, и ЖК «Dolce Vita». Строятся и запланированы к строительству дороги. ЖК станет ещё доступнее. Поэтому, можно задуматься о покупке, как об инвестиции. Цены на недвижимость постоянно растут и нужно понимать, что квартиры будут только дорожать, тем более в условиях активного развития Казанской агломерации и перспективах приближения Казани к Иннополису и Верхнему Услону.

До нового года, стоимость за квадратный метр в жилом комплексе комфортного проживания «Dolce Vita» повышаться не будет, а значит есть возможность приобрести квартиры выгодно. Больше выгодных предложений по телефонам: 8(843)215-51-25, 8(917) 250-00-23.

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