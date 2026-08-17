Более 220 волонтеров помогают проводить форум «РОСТКИ» в Казани

Более 220 добровольцев работают на площадках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» в Казани. В команду вошли школьники, студенты, работающая молодежь из разных городов, а также китайские студенты, обучающиеся в Татарстане, сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Волонтеры сопровождают делегации и участников, помогают организаторам на площадках, координируют работу залов и пленарных заседаний. Согласно пресс-службе, для многих из них форум уже стал ежегодной площадкой для получения международного опыта. Вовлечение в добровольческую деятельность – одна из целей нацпроекта «Молодежь и дети».

«В этом году на форуме работают более 220 волонтеров. Среди них есть ребята из других городов, школьники, студенты, работающие молодые люди и китайские студенты, которые учатся и живут у нас в республике. Многие возвращаются на форум не первый год. Для них это возможность стать частью большого международного события, попробовать себя в новых ролях и получить опыт взаимодействия с представителями разных стран», – рассказала председатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова.

Одной из волонтеров форума третий год становится Антонина Теплова. Она работает атташе и сопровождает делегатов. По ее словам, участие в «РОСТКИ» помогает ей совершенствовать английский язык и получать опыт международной коммуникации.

«Я возвращаюсь сюда каждый год из-за энергетики и людей. Мне интересно сопровождать делегатов, общаться с ними и улучшать свои языковые навыки. За три года форум дал мне много опыта, который пригодится и дальше», – поделилась Антонина.

По полученной информации, Полина Леванова участвует в форуме второй год. Если в прошлом году она работала в мобильной группе, то сейчас администрирует зал.

«Самое ценное для меня – возможность почувствовать себя частью события, которое действительно имеет значение для отношений наших стран. Здесь очень доброжелательная атмосфера, много общения и людей, у которых можно чему-то научиться. Именно поэтому хочется возвращаться», – сказала Полина.

Для волонтеров «РОСТКИ» становятся и возможностью глубже познакомиться с китайской культурой, говорится в сообщении. Ислам Хайдаров второй год помогает на форуме и в этом году координирует пленарное заседание. Интерес к Китаю он проявляет с детства – изучал китайский язык и знакомился с культурой страны.

«Мне близка китайская культура, поэтому участие в форуме для меня – это возможность не просто помогать в организации форума, а самому глубже погрузиться в российско-китайские отношения. В этом году я координирую пленарное заседание, и мне нравится чувствовать ответственность за важную часть большого мероприятия», – отметил Ислам.

Опыт, который молодые люди получают на международных мероприятиях, становится основой для дальнейшего участия в добровольческих проектах республики. В этом году особое внимание волонтерской работе уделяется и в рамках подготовки к сентябрьским выборам. Молодые добровольцы будут помогать на избирательных участках, ориентировать посетителей и оказывать организационную поддержку.

Форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани и объединяет представителей органов власти, бизнеса, экспертного сообщества и молодежи России и Китая.