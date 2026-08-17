Минниханов встретился с послом Китая на форуме «РОСТКИ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в России Чжан Ханьхуэем на полях форума «РОСТКИ», сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Минниханов поблагодарил посла за участие в форуме и содействие в развитии сотрудничества между Татарстаном и Китаем.

«Площадка данного форума очень важна для дальнейшего укрепления дружественных связей между Россией и Китаем», – сказал Раис республики.

Он отметил, что Татарстан вносит весомый вклад в развитие российско-китайского взаимодействия. Товарооборот республики с Китаем по итогам прошлого года превысил $3,35 млрд. Реализуется ряд совместных инвестиционных проектов, многие предприятия имеют деловых партнеров в Китае.

«Уверен, при вашей поддержке у нас хорошие перспективы для работы во всех направлениях», – подчеркнул Минниханов.

Чжан Ханьхуэй отметил, что в этом году отмечается 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем и 30-летие установления отношений партнерства и стратегического взаимодействия.

«Мы со своей стороны придаем большое значение форуму «РОСТКИ». Считаем, что это важное мероприятие для развития торгово-экономических связей между Россией и Китаем. Мы стараемся вовлекать в работу форума как можно больше китайских провинций и организаций, чтобы больше китайских инвесторов хотели приехать сюда для реализации своих проектов», – сказал посол.